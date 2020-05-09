Велогаражи и велостоянки предлагают создавать в каждом дворе Минска

Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:

Мы говорим о том, что необходимо создавать места для хранения велосипедов в районах. Сейчас есть возможность в каждом районе оставить велосипед на автомобильных стоянках и парковках. Тут есть различные нюансы. Для кого-то такая стоянка будет достаточно далеко – в двух кварталах от его места жительства. И человек не всегда поедет в магазин на велосипеде, потому что ему надо пройти два квартала, там проехать три квартала до магазина, потом вернуться и еще два квартала пройти. Логика здесь нарушена. Поэтому желательно создавать в каждом дворе вот такие велогаражи, велостоянки, где можно будет хранить велосипеды. И сейчас в городе есть примеры того, как это делается. Прекрасный пример – это район Новой Боровой, где у каждого дома есть свой велосипедный гараж – у каждого подъезда.

Такие велогаражи пользуются популярностью, несмотря даже на то, что они могут быть где-то удалены от места жительства конкретных людей. Но я сам объезжал некоторые из них, спрашивал – есть ли места. Говорили, что мест нет. То есть, как правило, на стоянках для автомобилей, и создают такую из поликарбоната тепличку, условно. И там можно хранить велосипеды за 5-7 рублей в месяц. Но столько желающих, на самом деле, что мест там не хватает. И это еще показатель того, что можно улучшать, можно делать еще ближе к людям, еще более качественно. Это будет пользоваться спросом. И это пример того, как необходимо быстро реагировать. Потому что в Заводском районе больше всего велогаражей появилось в прошлых годах.