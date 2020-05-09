Парад-2020 на 9 Мая в Минске. Сколько готовились к нему солдаты и офицеры и как проходили репетиции

Новости Беларуси. 9 Мая Беларусь отмечает День Победы. К военному параду в Минске солдаты и офицеры готовились на протяжении нескольких месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позади десятки часов упорных тренировок. Среди зрителей и наш корреспондент Григорий Азаренок. Он выходит на прямую связь со студией.

Григорий Азаренок, корреспондент:

С праздником вас! Механизированная колонна пройдет парадным строем по проспекту Машерова. Сначала – традиционно пешая колонна – 20 расчетов. Мы наглядно увидим лучшие подразделения белорусской армии и других силовых ведомств. В составе механизированной колонны пройдут 16 парадных расчетов. Возглавит шествие легендарный танк Т-34. Всего будет задействовано более 150 единиц техники. В этом параде участвуют только новые и модернизированные образцы.

Не менее эффектной будет и воздушная часть. Новейшие истребители Су-30СМ только чего стоят, в парадном строю Миги будут идти фигурой «стрела», Су – «тройкой». Григорий Азаренок:

К слову, 8 мая мы присутствовали на генеральной репетиции, пообщались с участниками парада. Начались уже с начала

Владислав Шепелевич, участник парада:

Приятно осознавать себя частью этого парада, приятно принимать в нем участие, что-то придумывать свое. Ну и, естественно, волнение. Тренировались достаточно долго. Начали с начала календарного года – с января, постепенно увеличивая сложность, добавляли элементы. Вышли на то, что сейчас имеем. Наряду с понравившимися элементами для зрителей, которые мы немного переделали, добавили красочных, есть часть новых абсолютно элементов, которые показываем в этом году первый раз.