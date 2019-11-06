«Великолепная ягода, изумительный вкус». Известный витебский виноградарь рассказал о своих экспериментах

Виктор Кухарев больше 30 лет на своем дачном участке под Витебском занимается экспериментами. Действительный член Международной ассоциации виноградарей и виноделов северных стран выводит сорта сам и привозит их из путешествий по миру.

Энтузиаст уверен, впрочем, это подтверждают и его опыты на грядках, что возделывание винограда в Беларуси вполне перспективно.

О современных технологиях, которые используют белорусские фермеры, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Вот кишмиш, назвал я его «Лексус», минимум 2-3 килограмма гроздь будет. Великолепная ягода, изумительный вкус.

На собственном участке Виктора Павловича в теплицах и в открытом грунте высажено более 200 сортов.

Виктор Кухарев:

Виноград за все 30 с лишним лет каждый год давал урожай. Если наша низина здесь, в Витебске, дает урожай, то худшего климата вряд ли где в Беларуси найдем.

Новейшие сорта и рано вызревают, и высочайшая сахаристость, которая не уступает привозным, а то и превосходит эти сорта по вкусовым.