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Альма-матер будущих офицеров. Минское суворовское военное училище отмечает 66-летие

06 ноября 2019 07:01
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Новости Беларуси. Минское суворовское военное училище 6 ноября отмечает 66-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уникальное, единственное в своем роде учебное заведение, которое находится в числе лучших в нашей стране.

Понятия «не хочу» и «не буду» здесь чужды. Как живут воспитанники Суворовского училища? Репортаж СТВ

Альма-матер будущих офицеров. Минское суворовское военное училище отмечает 66-летие-1

За 66 лет существования здесь сформированы и до сих пор поддерживаются славные суворовские традиции, передающиеся из поколения в поколение. Училище имеет богатейшую историю и огромный опыт обучения и воспитания будущих офицеров. Путевку в жизнь здесь получили свыше 13 тысяч воспитанников, более 60 выпускников стали генералами, полторы сотни – кандидатами наук, доцентами и профессорами.

Альма-матер будущих офицеров. Минское суворовское военное училище отмечает 66-летие-4

Альма-матер будущих офицеров. Минское суворовское военное училище отмечает 66-летие-6

# Минское суворовское военное училище # общество # Фотофакт

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