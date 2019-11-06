Альма-матер будущих офицеров. Минское суворовское военное училище отмечает 66-летие

Новости Беларуси. Минское суворовское военное училище 6 ноября отмечает 66-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уникальное, единственное в своем роде учебное заведение, которое находится в числе лучших в нашей стране.

За 66 лет существования здесь сформированы и до сих пор поддерживаются славные суворовские традиции, передающиеся из поколения в поколение. Училище имеет богатейшую историю и огромный опыт обучения и воспитания будущих офицеров. Путевку в жизнь здесь получили свыше 13 тысяч воспитанников, более 60 выпускников стали генералами, полторы сотни – кандидатами наук, доцентами и профессорами.