Александр Лукашенко подарил шейху картину и корзину с продуктами

Глава государства встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. На встрече отметили высокий уровень политического диалога между странами и регулярность контактов.

По его завершении глава белорусского государства поблагодарил за гостеприимство и подарил картину под названием «Лошади» авторства белорусского художника Андрея Ситько. Еще один традиционный подарок – корзина с белорусскими мясными и молочными продуктами и сладостями.