Александр Лукашенко подарил шейху картину и корзину с продуктами

Новости Беларуси. Продолжается визит Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Продолжается визит Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместные проекты и обмен опытом: Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом ОАЭ вопросы сотрудничества
Глава государства встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. На встрече отметили высокий уровень политического диалога между странами и регулярность контактов.
Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Рашид продолжили общение в ходе официального обеда.
По его завершении глава белорусского государства поблагодарил за гостеприимство и подарил картину под названием «Лошади» авторства белорусского художника Андрея Ситько. Еще один традиционный подарок – корзина с белорусскими мясными и молочными продуктами и сладостями.