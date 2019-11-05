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Александр Лукашенко подарил шейху картину и корзину с продуктами

05 ноября 2019 19:54
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Новости Беларуси. Продолжается визит Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко подарил шейху картину и корзину с продуктами-1

Совместные проекты и обмен опытом: Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом ОАЭ вопросы сотрудничества

Глава государства встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. На встрече отметили высокий уровень политического диалога между странами и регулярность контактов.

Александр Лукашенко подарил шейху картину и корзину с продуктами-4

Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Рашид продолжили общение в ходе официального обеда.

Александр Лукашенко подарил шейху картину и корзину с продуктами-7

По его завершении глава белорусского государства поблагодарил за гостеприимство и подарил картину под названием «Лошади» авторства белорусского художника Андрея Ситько. Еще один традиционный подарок – корзина с белорусскими мясными и молочными продуктами и сладостями.

# Подарки # общество # Александр Лукашенко # Мухаммед бен Рашид аль-Мактум # Фотофакт

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