Как выращивать помидоры и огурцы в теплице круглый год, рассказала овощевод из Витебского района

О современных технологиях, которые используют белорусские фермеры, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Этот тепличный комбинат на севере Беларуси разрушает климатические стереотипы. Если еще пару десятков лет назад свежие огурцы и томаты на новогодних столах были невиданной роскошью, завозными деликатесами, то сейчас для белорусов это вполне традиционные ингредиенты.

Раиса Крупатина, начальник производства тепличного комбината ОАО «Рудаково»: В 2005 году были построены эти теплицы. Теплицы постройки 1975 года, 1980-х годов, естественно, морально и физически устарели. Пришла очередь построить новые теплицы – энергосберегающие, высокие, чтобы получить высокую урожайность.

После модернизации в хозяйстве появились новые теплицы, две автономные котельные и собственная ТЭЦ. Все это позволяет выращивать огурцы, помидоры и салатную продукцию с ноября по март. А значит, составлять конкуренцию завозным продуктам, то есть выполнять программу импортозамещения.

Раиса Крупатина:

По урожайности мы не уступаем голландцам.