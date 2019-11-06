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Традиция дарить подарки: какие объекты откроют в Беларуси к 7 ноября

06 ноября 2019 06:27
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Новости Беларуси. В Беларуси традиция дарить подарки к 7 ноября. По всей стране открываются социально-значимые и производственные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 6 ноября в Минске торжественно распахнет двери новый бассейн в Шабанах. Здесь смогут побывать 70 человек в смену. Появления современного спортивного комплекса местные жители ждали уже давно. Аналогичные бассейны принимают минчан во многих районах столицы.

Марафон подарков: детскую амбулаторию в Гродно и ресурсный центр машиностроения в Орше открыли накануне 7 ноября

Традиция дарить подарки: какие объекты откроют в Беларуси к 7 ноября-1

Еще одним подарком жителям города станет открытие консультационно-аналитического отдела центра Фонда социальной защиты населения. Здесь окажут все виды услуг как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и гражданам, у которым возникнут вопросы с оформлением документов.

Традиция дарить подарки: какие объекты откроют в Беларуси к 7 ноября-4

На БелАЗе торжественно запустят новую производственную линию. В Телеханах откроется новый цех по производству лыж. А в Лиде с нетерпением ждут открытия нового современного детского сада. Рассчитано дошкольное учреждение на 12 групп, одна из них для детей с нарушениями речи.

Традиция дарить подарки: какие объекты откроют в Беларуси к 7 ноября-7

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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