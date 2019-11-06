Традиция дарить подарки: какие объекты откроют в Беларуси к 7 ноября

Новости Беларуси. В Беларуси традиция дарить подарки к 7 ноября. По всей стране открываются социально-значимые и производственные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 6 ноября в Минске торжественно распахнет двери новый бассейн в Шабанах. Здесь смогут побывать 70 человек в смену. Появления современного спортивного комплекса местные жители ждали уже давно. Аналогичные бассейны принимают минчан во многих районах столицы.

Марафон подарков: детскую амбулаторию в Гродно и ресурсный центр машиностроения в Орше открыли накануне 7 ноября