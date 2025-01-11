Величественный храм! Собору праведной Анны исполнится 200 лет

В 2025 году кафедральному собору Святой праведной Анны исполняется 200 лет. Он был построен в 1825 году на пожертвования князя Адама Чарторыйского, считается, что это было 1 800 рублей золотом. Храм стал пристанищем для многих верующих не только со всего района, но и области. Поэтому сегодня здесь можно заметить большое количество старинных икон, а также богослужебных книг. Сейчас собор – это культурное наследие и ценность Столбцов. А живописное расположение на высоком холме в центре города придает ему особое величие.

Иерей Алексей Кручко, клирик кафедрального собора Святой праведной Анны:

Христа спрашивали, когда мы говорим, как нам увидеть Бога, где он находится, мы вспоминаем Евангельские притчи, где говорится, что вы видели тех, кто нуждался в том, чтобы их напоили, накормили, приютили, оказали помощь – там был я. Где можно увидеть Бога? В своем ближнем. Этот праздник – Богоявление, которое пробуждает в человеке нежность, трепетность, не только в отношении Богомладенца, но и в отношении своего близкого. Хочешь увидеть Бога родившегося, воплощенного – увидь его как икону Христа в своем близком, в своем человеке. Пробуди нежность в своем сердце, трепетность в отношении своего близкого. Отчасти и об этом праздник тоже.