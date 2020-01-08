«Величественное место». Как изменится Курган Славы в 2020 году

Новости Беларуси. Отдать дань памяти. Профсоюзы, ветераны и молодежь возложили цветы к символу подвига народа в Великой Отечественной – Кургану Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так три общественные организации положили начало мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы у настоящего символа Беларуси. Какие новшества ждут мемориальный комплекс в 2020 году – узнавала Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

21-й километр трассы Минск – Москва. Путь памяти длиной в 482 ступеньки, Курган Славы – место историческое. В одном из главных сражений за освобождение Беларуси в июле 1944 года 150-тысячная группировка гитлеровских войск была окружена и разгромлена. Это событие вошло в историю как «Минский котел».

Спустя 23 года начали строить памятник. Каждая песчинка – отражение тех событий. Люди по горстке свозили землю с мест боевой славы и городов-героев. Холм сначала насыпали грузовиками, но вскоре это стало делом всенародным.

Путь памяти в 482 ступеньки: уникальные факты о Кургане Славы в репортаже СТВ Курган Славы венчает мемориал из четырех штыков. Это символы фронтов, освободивших Беларусь. В центре кольца изображены суровые мужские лица защитников. Белорусы свято чтят это место. 8 января профсоюзы, ветераны и молодежь возложили цветы к символу подвига народа в Великой Отечественной.

Иван Гордейчик, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов:

Для нас, для белорусского народа – наверное, для каждого от мала до велика, это символ доблести, гордости и отваги наших дедов, отцов, прадедов, бабушек. Сегодня, наверное, нет ни одного человека, который проезжает мимо этого святого места, особенно вечером – каждый третий, наверное, останавливается и любуется вот этой красотой.

Останавливаются и с маленькими детьми. Семья Турович возвращалась из Минска домой, в Пинск. Место заинтересовало – варианта проехать мимо даже и не было.

Светлана Турович:

Как раз были проездом и всей семьей решили заехать, в том числе вот детки с нами, им интересно. И мы сами, в принципе, в первый раз. Историю по дороге прочитали: в честь чего Курган Славы, когда он был насыпан и вообще открыт. Честно? Очень хорошие, и немножко грустные, потому что такое величественное место. И плакать немножко хочется от того, сколько людей погибли в это время. Вот такие чувства вызывает.

Курган Славы притягивает и благодаря Федерации профсоюзов. Именно они с 2004-го следят за территорией. За это время дважды провели реконструкцию: заменили газон, изменили обе лестницы, установили солнечные батареи, которые питают подсветку. И это лишь малый фронт проделанного.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы на Кургане Славы. Вы знаете, сколько профсоюзы уделяют много внимания. В предыдущие годы была проведена достаточно масштабная реставрация. В прошлом году мы установили легендарный штурмовик Великой Отечественной Ил-2. Таким образом, мы пополнили выставку-музей военной техники под открытым небом. На этот год мы также запланировали установку легендарной «Катюши».

В планах и появление новой аллеи, саженцы и землю для которой привезут из городов-героев. Создадут и виртуальную карту с аудиогидом.