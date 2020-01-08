Шенген всё-таки будет по 35 евро: Беларусь и ЕС подписали визовое соглашение

Новости Беларуси. Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз. Церемония прошла в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От нашей страны свою подпись поставил министр иностранных дел Владимир Макей. ЕС представляли заместитель премьер-министра – министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Стоимость шенгена для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за разрешением без уплаты сбора. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет.

Все процедуры ратификации должны быть завершены к июню, когда соглашение и вступит в силу. Белорусская сторона рассчитывает, что Евросоюз в этот период использует все возможности, чтобы временно заморозить стоимость шенгенских виз для наших граждан в размере 60 евро.

Макей: «С первых дней следующего года можно ожидать определённых сюрпризов»

Переговоры по соглашению об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью велись с 2014 года.