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Шенген всё-таки будет по 35 евро: Беларусь и ЕС подписали визовое соглашение

08 января 2020 16:42
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Новости Беларуси. Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз. Церемония прошла в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шенген всё-таки будет по 35 евро: Беларусь и ЕС подписали визовое соглашение-1

От нашей страны свою подпись поставил министр иностранных дел Владимир Макей. ЕС представляли заместитель премьер-министра – министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Шенген всё-таки будет по 35 евро: Беларусь и ЕС подписали визовое соглашение-4

Соглашение об упрощении выдачи виз подписали Беларусь и ЕС

Стоимость шенгена для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за разрешением без уплаты сбора. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет.

Шенген всё-таки будет по 35 евро: Беларусь и ЕС подписали визовое соглашение-7

Все процедуры ратификации должны быть завершены к июню, когда соглашение и вступит в силу. Белорусская сторона рассчитывает, что Евросоюз в этот период использует все возможности, чтобы временно заморозить стоимость шенгенских виз для наших граждан в размере 60 евро.

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Переговоры по соглашению об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью велись с 2014 года.

Шенген всё-таки будет по 35 евро: Беларусь и ЕС подписали визовое соглашение-10

# Европейский союз # общество # Владимир Макей # Давор Божинович # Ильва Йоханссон # Фотофакт

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