Путь памяти в 482 ступеньки: уникальные факты о Кургане Славы в репортаже СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси началась подготовка к празднованию 75-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Особое внимание – мемориальным комплексам и настоящим символам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожалуй, один из самых известных – величественный Курган Славы. 70-метровая композиция, к слову, в 2019 году отметит свой полувековой юбилей. О прошлом и настоящем поистине народного монумента – корреспондент Алёна Сырова.

Его история началась в июле 1944, когда кольцо Минского котла сомкнулось и неподалеку от 21-го километра нынешней трассы Минск–Москва бойцы четырех фронтов выиграли одно из крупнейших сражений за освобождение Беларуси.

Спустя 23 года в память о тех, кто боролся за мир на родной земле, стали строить Курган Славы.

Горсть за горстью земли, привезенной тысячами людей из городов-героев и мест сражений, вырос 35-метровый холм.

Алена Сырова, СТВ:

К скульптурной композиции, венчающей Курган Славы, ведет 241 ступенька. На его вершине в деталях можно разглядеть внутреннюю сторону кольца.

У основания штыков – орден Отечественной войны, а по всей окружности увенчанная георгиевской лентой выложенная мозаикой надпись: «Армии Советской, Армии-освободительнице – слава!»

Анатолий Артимович, скульптор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

И окружение, этот Котел минский и четыре штыка, как четыре фронта, она вся стыковалась как литературная часть.

Снаружи кольца семь лиц, символизирующие роды войск с эмблемами, партизанское движение – основу народного сопротивления в Беларуси.

Анатолий Артимович:

Кто-то мог назвать это гигантоманией, кто-то еще как-то. Кто-то, когда увидел эти солдатские головы – обрезанные, вот. Циников было много, но, в принципе, это было попадание.

В 90-е годы, признается Анатолий Артимович, переживал, что Курган Славы ожидает забвение, но, по счастью, ошибся.

Три года назад Федерация профсоюзов Беларуси взялась за реконструкцию. Курган «раздели» – полностью заменили травяной покров, реконструировали лестницы.

Глеб Лапицкий, начальник главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси:

Мозаика была не то, что затерта, она была очень много где отколота. Специально реставрационная группа заказывала за рубежом эти маленькие мозаички, и заново они восстанавливались. Восстанавливались штыки. То есть в 2015 году курган практически был построен заново, опять-таки, руками обычных белорусских тружеников.

Курган Славы расположен так, что в любое время дня он в лучах солнца. Зная это, во время реконструкции установили солнечные батареи.

Глеб Лапицкий:

Вы видите, что курган хорошо виден ночью. Там поставлено современное светодиодное оборудование.

Анатолий Артимович:

Было предложение сделать на лестницах поручни, но я категорически восстал. Когда люди начинают подниматься, драматизм, что чем выше, тем опаснее ему кажется. Он к этому кургану самому начинает тесниться, чтобы не упасть.