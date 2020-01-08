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Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства

08 января 2020 17:42
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Новости Беларуси. Те, кто сохраняет и приумножает национальное наследие Беларуси. Стали известны обладатели ежегодной премии Президента «За духовное возрождение». Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства-1

Среди лауреатов – настоятель прихода минского храма святой Марии Магдалины Иоанн Хорошевич. Он внес бесценный вклад в укрепление идей милосердия и организацию работы Дома духовного просвещения. За активную помощь ветеранам и сохранение памяти об этих страшных страницах нашей истории отмечено и Белорусское объединение ветеранов, которе сегодня координирует более 2 миллионов человек.

Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства-4

В списке лауреатов – коллектив Белорусской ассоциации многодетных родителей и Брестского областного краеведческого музея.

Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства-7

Отмечена и работа создателей «Большого исторического атласа Беларуси». Четыре тома карт, разделенных по разным периодам жизни нашей страны – от поселения первых людей до современности – стали результатом кропотливого 10-летнего труда.

Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства-10

Галина Ляхова, главный редактор «Белкартография»:
Дан указатель географических названий. И вот в этом указателе информация о всех населенных пунктах обозначенного периода. Я думаю, многим будет интересно найти сведения о своем населенном пункте, о родине своих предков и восстановить, к какому она владению принадлежала, как менялось название этого населенного пункта.

Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства-13

Также по традиции глава государства отмечает специальной премией деятелей культуры и искусств. В 2020 году этой награды удостоены 8 коллективов из всех уголков Беларуси. Отдельно поощряют и тех, кто покорил белорусский Олимп. Торжественное вручение наград пройдет в праздничной обстановке 9 января во Дворце Республики.

# Госнаграды # общество # Галина Ляхова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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