Веские аргументы и интересные факты. Газете «7 дней» исполнилось 30 лет

Новости Беларуси. Только веские аргументы и интересные факты. Газета «7 дней» отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 лет назад, 8 января 1990 года, вышел первый номер еженедельника. Тогда в нем было всего 8 страниц коротких информзаметок о событиях за неделю. Сегодня юбиляр вырос до 32 полос с аналитикой и фактами. О секретах печатного долголетия и популярности у читателей – в материале Вероники Гришковой.

Вот так выглядел первый номер, который вышел 8 января 1990 года.

Главный редактор «Семи дней» Наталья Филипповская пришла в коллектив полгода спустя, и считает, что росла вместе с родной газетой. Тогда еженедельник занимал всего восемь полос и наполнялся короткими информзаметками о событиях за неделю. За 30 лет апгрейд прошел не единожды, и сегодня «7 дней» – это аналитика, лонгриды и даже видео на YouTube.

Наталья Филипповская, главный редактор газеты «7 дней»:

Наши журналисты тоже учатся снимать. И, делая такие замечательные репортажи, получаются еще и интересные видеосюжеты. Сидя на диване с чашечкой кофе, очень удобно нажать на одну кнопочку, навести аппарат на QR-код и получить вот такое замечательное изображение. В частности, этот QR-код накануне выхода материала в газете мы разместили в социальных сетях. Буквально за несколько дней получили 2000 просмотров.

Журналисты еженедельника всегда на связи с читателями. В первые годы рядом с фамилией автора обязательно значился его контактный номер. Сегодня вся редакция в доступе онлайн и соцсетях. Не удивительно, что рубрика «Вопрос-ответ» не сходит со страниц газеты все 30 лет.

Появились и новые разделы экстренного реагирования – «Обратная связь» и «Ваше право». По сути, газета росла вместе с независимой Беларусью, а потому на страницах «7 дней» вся современность в печатном слове.

Тамара Маркина, обозреватель отдела творческих проектов:

В 1996 году вкладыш был такой «7 ночей». И очень был востребован, потому что это были годы такие непростые, криминала много было. Сейчас время другое. Мы стали больше писать о людях, человек и его дело.

О чем писать для всей страны, обсуждают на редакционных летучках. Завтра домохозяйка найдет в «7 днях» детали звездных судеб, а бизнесмен – экономическую аналитику. С некоторыми героями и вовсе рождаются творческие союзы. Когда на рождество в 2010 году четверня сестер Ничипорович появилась на свет, журналисты о малышках написали впервые. Сегодня они героини постоянной рубрики «Растем вместе».

Редколлегия на волне трендов. Рубрики «Мозг в режиме off», «Купляйце беларускае» и «Экологика» – актуальные ответы на запросы современности.

Антонина Близнюк, корреспондент газеты «7 дней»:

На себе испытываю всякие тенденции – например, экокосметику, натуральные продукты. Ходим на ярмарки экологические. Пишем о том, как надо избавляться от мусора, от ненужных вещей. Нашим читателям, надеюсь, то нравится. Будем продолжать и дальше в новом году эту рубрику.