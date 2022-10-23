Вейпы запретили продавать подросткам – теперь их покупают родители. Сколько может стоить затяжка ребёнка?

Новости Беларуси. Воспитание молодого поколения – вообще задача не из легких. Но в Беларуси прикладывают максимум усилий, чтобы обезопасить наших детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В том числе от вредных привычек. Это касается в первую очередь курения. В нашей стране на официальном уровне запретили продавать электронные сигареты подросткам. Вето наложили несколько недель назад. Что это принесет?

Просто услышать о пагубности привычки уже стало мало. Нужно увидеть последствия, а порой даже перевести вред от никотина в часы жизни и суммы выпущенных в воздух денег. Интерактивные панели, муляжи и куклы – через центр наглядной профилактики в Бресте прошли 12 тысяч школьников и студентов, с которыми на одном языке говорят психологи и специалисты.

Вадим Ерхатов, психолог отдела общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ:

Мы с помощью барабана наводим на органы и систему, нажимаем «пуск». И наш стенд говорит, что происходит с конкретным органом от курения.

Бороться за чистые легкие молодого поколения готовы в каждом образовательном учреждении страны. Вот как, к примеру, выглядит коллекция модных девайсов заместителя директора по воспитательной работе Могилевского медколледежа. В начале года эти парогенераторы были изъяты у первокурсников, которые открыто парили в помещении ссуза. К своим владельцам они вернутся после летней сессии.

Светлана Костусева, заместитель директора по воспитательной работе Могилевского медицинского колледжа:

С 1 сентября 2022 года вышел Кодекс Республики Беларусь об образовании, где прописано уже в 118 статье четко, что курение электронных сигарет запрещено. Однако про ношение их на территории, нахождение на территории учреждения образования не объяснено. То есть может ли учащийся или не может достать сигарету электронную или парообразователь и находиться, не куривши ее, – здесь вот вопрос. В профессиональном лицее № 9 в борьбу с курением вступает регламент и психология.

Ирина Лапина, педагог-психолог Могилевского профессионального лицея № 9:

Нужно менять эту схему, разрывать шаблон поведения. Вместо того чтобы на перемене пойти, взять сигарету и покурить, а пойти и правда во что-нибудь поиграть, с кем-то побеседовать, что-то почитать. Каким-то образом отвлечься и заменить этот шаблон, который уже сформировался. За два месяца учебного года здесь зафиксированы четыре правонарушения, составлены протоколы. Работу ведут не только с ребятами, но и родителями. Правда ли, что вейп безопаснее обычной сигареты? Вместе с экспертами развенчали мифы об «электронках».

Эмилия Полях, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района Могилева:

Сейчас родители сами покупают детям эти парогенераторы, потому что они считают, что это не сигареты. Это вкусно пахнет: вишенка, малинка, ваниль. И оно никакого вреда для здоровья не несет, хотя оно несет действительно очень большой вред для ребенка. Но самое страшное в этом во всем не то, что дети парят в школе. Дети совершают грабежи с этими парогенераторами.