Форель, осетр, белорусская икра. Какой наш антисанкционный ответ норвежским морским деликатесам?

Новости Беларуси. Рыба с введением санкций частично уплыла с белорусских прилавков. А те виды, что остались в наших торговых водах, значительно прибавили в цене. Но рано метать икру. Лосось, форель и осетр давно обосновались в Беларуси и заняли импортозамещающие позиции в магазинах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Улов оценил Глеб Прокофьев.

Форель, семга, лосось и не только. На прилавках наших магазинов для рыбных гурманов ассортимент пруд пруди. А что почем? Так, в одной из торговых сетей стейк из норвежской семги стоит почти 60 рублей. За баночку российской икры придется отдать 23-24 рубля. Замороженная форель из Норвегии или Турции – почти 30, а вот живая форель белорусского производства дешевле. Ее цена – чуть больше 20 рублей.

Анна Хаткевич, заведующий торговым объектом:

Все белорусские поставщики, производители. Все поставки выполняются. Наибольший спрос вызывает скумбрия копченая, сельдь. В наличии есть все: и сухая рыба, и соленая, и копченая, и икра, и замороженная.

Эксклюзив по-белорусски. Отечественные производители взялись за разведение рыбных деликатесов, несвойственных для наших широт. Здесь без труда вылавливают осетра из пруда. Вот одно из таких мест. И оно уникально. В канале с теплой водой, сбрасываемой Березовской ГРЭС, расположилось одно из отделений опытного рыбного хозяйства. Помимо того, что оно единственное, где разводят личинки растительноядных рыб, выращивают здесь и ценные виды. В воде из электростанции плещутся осетр, стерляди, гибриды осетровых и даже американский веслонос.

Юрий Мелех, начальник отделения «Белоозерское» опытного рыбхоза «Селец»:

У нас полносистемное хозяйство, то есть мы занимаемся и содержанием ремонтно-маточного стада осетровых. То есть мы получаем от икры и заканчивая товаром. В результате мы с цеха получаем малька подрощенного, здесь доращиваем до более жизнестойких стадий, будем говорить, посадочного материала, сеголеток, годовик, двухлеток. Ну и дальше можем выращивать и до товара. Однако вырастить в искусственной среде до товарного вида осетровых не так уж просто. В промышленных масштабах – процесс хлопотный. Необходимо соблюсти массу условий.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Осетровых здесь выращивают в специальных железобетонных бассейнах. На постоянном контроле – температура и уровень содержания кислорода. Для этих рыб и питание особое. Осетровые рыбы – хищники. Поэтому их рацион должен быть с высоким содержанием протеина. Раньше хозяйство закупало комбикорм за рубежом, однако теперь есть и отечественный аналог. Впрочем, совершенству рецептуры кормов нет предела, этим как раз и занимаются сейчас ученые.

Владимир Костоусов, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Института рыбного хозяйства НАН Беларуси:

Их главная особенность в том, что в основном они строятся на местном сырье. В силу известных причин доступ к компонентам для производства кормов для ценных видов рыб, в частности это натуральная рыбная мука, натуральный рыбий жир, которые получают в основном в странах, имеющих выход к морю и большой рыболовный флот, у нас сейчас ограниченный, но есть собственные производители рыбной муки, которые, соответственно, работают на отходах. Осетр – одна из самых востребованных рыб, прежде всего из-за той самой черной икры. Но чтобы этот деликатес достать из рыбы, нужно выращивать особь не менее 7 лет. Плодовитость рыбы определяет УЗИ. На прием к узисту особи, как правило, «приплывают» осенью.

Сейчас определяем стадию зрелости восьмилетка ленского осетра, смотрим на УЗИ. Данная рыба четвертой стадии зрелости. На аппарате видим икру, диаметр икры – 2,5 миллиметра.

По результату УЗИ эту рыбу и других со схожими показателями отправят к производителю икры. К слову, это один из отечественных флагманов рыбной переработки. Остальные же, у кого диаметр икринки не приближается к 2 миллиметрам, останутся в хозяйстве. Их запускают обратно в пруд для дальнейшего созревания. В этом сезоне порядка трети осетровых оказались с икрой.

Андрей Кравченко, мастер по выращиванию ценных пород рыб опытного рыбхоза «Селец»:

В каждом пруду находится до 10 тонн рыбы, в каждом пруду свой возраст рыбы. При достижении половозрелого возраста пруд облавливается, перевозим на бетонные садки. Там проводим УЗИ. В хозяйстве помимо разведения занимаются и переработкой водных обитателей. Одно из направлений – копчение. Рыбу, в том числе и осетровую, после разделки, посола и вымачивания вешают на рамы и отправляют в печи. После 12 часов копчения ее упаковывают, и она ждет своего покупателя. Осетровую рыбу, копченую и прежде всего свежую, закупают не только белорусские регионы. Продукция активно экспортируется в Россию и Узбекистан. Товар уже известен, ведь разводить осетра здесь начали еще 15 лет назад.

Юрий Баженов, директор опытного рыбхоза «Селец»:

Закупили сначала небольшое количество сибирского осетра и стерляди. Вырастили маточное стадо. Это не скоротечный процесс. Начинали с нуля, можно сказать. Сегодня мы выращиваем до 100-130 тонн осетровых видов рыб.

В Беларуси выводят и лососевых. Стальноголовый лосось, янтарная и радужная форель кишат в бассейнах хозяйства в Молодечненском районе. Производство многоэтапное – от маленькой икринки до 2-килограммовой рыбы. После процесса инкубации мальков отправляют плавать в специальные лотки. И это не единственный их «переезд». Когда форель достигает определенной массы, ее перемещают из одного бассейна в другой. И всего их 16. Процесс выращивания не быстрый – самые взрослые рыбы всю стадию проходят за полтора года.

Ярослав Азаренко, главный рыбовод частного рыбного хозяйства:

В каждом бассейне содержится определенное количество рыб. Определенная плотность, килограммы, штуки. Превышение этих значений недопустимо. Ведутся постоянные сортировки рыбы. То есть делятся на разные фракции: на среднюю, мелкую, крупную. Чтобы они не конкурировали друг с другом. И за счет этой сортировки и оптимального кормления получаем хорошее значение по приростам. В формуле успеха этого бизнеса немаловажный элемент – чистая вода. Ее берут из скважин, используя многократно. Благодаря биологической и механической очистке поддерживаются оптимальные показания всей системы. К слову, форель очень чувствительна, поэтому перед каждым кормлением рыбы специалисты берут гидрохимические анализы. За здоровьем лососевых здесь тщательно следят.

Кристина Боровик, ветеринарный врач частного рыбного хозяйства:

У нас есть своя схема контроля. Рыба сдается в Белгосветцентр, где делаются постоянно анализы, ежемесячные, ежеквартальные, по бактериологии, микробиологии, антибиотикам, красителям, чтобы рыба была полностью чиста, здорова. И на основании этих анализов мы можем рыбу продавать. Производство рассчитано на 250 тонн рыбы в год. Пока эту белорусскую форель можно увидеть лишь в отечественных магазинах. Но в планах – расширять рынки сбыта. Всего же в Беларуси 16 рыбоводных хозяйств. Они производят 80 % рыбных ресурсов нашей страны, а это порядка 15 тысяч тонн в год, из них 500-800 тонн – ценные породы. И эти цифры уже в скором времени станут еще больше.

Ольга Борейша, заместитель начальника отдела интенсификации промышленного животноводства и птицеводства Минсельхозпрода:

Одной из главных задач развития рыбной отрасли является наращивание объемов производства ценных видов рыб. В этом и было поручение Президента Республики Беларусь в 2018 году. Минсельхозпродом совместно с облисполкомами осуществляется планомерно работа в данном направлении. Выделяются республиканские средства республиканского бюджета на приобретение кормов, в том числе на производство ценных видов рыб. Облисполкомами вводятся неиспользуемые ранее водные объекты, прудовые мощности, мощности производственные. На юго-востоке Могилевской области запланировано строительство двух новых индустриальных рыбоводных комплексов по производству ценных видов рыб более 1 000 тонн мощностью.