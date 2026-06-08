В Беларуси началась регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни

Успеть нужно по 11 июня. Пройти испытания смогут абитуриенты, которые пропустили основной этап по уважительным причинам – например, из-за болезни. Факт нужно обязательно подтвердить документально. Заявления принимают в шести крупных вузах страны – в Минске и каждом областном центре. Прийти нужно лично, взяв с собой паспорт и медицинскую справку. Сами тесты, а также резервные централизованные экзамены пройдут 18, 20 и 22 июня. В 2026 году белорусские вузы готовы принять более 49 тысяч абитуриентов, из них свыше 33 тысяч могут рассчитывать на обучение за счет средств республиканского бюджета.