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В Беларуси началась регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни

08 июня 2026 08:26
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В Беларуси стартовала подача заявлений на резервные дни централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси началась регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни-2

Успеть нужно по 11 июня. Пройти испытания смогут абитуриенты, которые пропустили основной этап по уважительным причинам – например, из-за болезни. Факт нужно обязательно подтвердить документально. Заявления принимают в шести крупных вузах страны – в Минске и каждом областном центре. Прийти нужно лично, взяв с собой паспорт и медицинскую справку. Сами тесты, а также резервные централизованные экзамены пройдут 18, 20 и 22 июня. В 2026 году белорусские вузы готовы принять более 49 тысяч абитуриентов, из них свыше 33 тысяч могут рассчитывать на обучение за счет средств республиканского бюджета. 

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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