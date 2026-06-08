От дефицита талонов к новым перспективам: отечественное здравоохранение обсудят в ток-шоу «По существу»

Медицинский фактор. Как обстоят дела в лечебных учреждениях? Хватает ли кадров и талончиков на прием к узким специалистам в регионах и какие перспективы у отечественной системы здравоохранения?

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