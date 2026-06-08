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От дефицита талонов к новым перспективам: отечественное здравоохранение обсудят в ток-шоу «По существу»

08 июня 2026 08:09
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Медицинский фактор. Как обстоят дела в лечебных учреждениях? Хватает ли кадров и талончиков на прием к узким специалистам в регионах и какие перспективы у отечественной системы здравоохранения?

8 июня на площадке ток-шоу «По существу» разберем все системные диагнозы и изучим назначения.

От дефицита талонов к новым перспективам: отечественное здравоохранение обсудят в ток-шоу «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube, также следите за трансляцией на платформе VK-видео. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу. 8 июня в 18.30.

# Государственная политика в области здравоохранения # Здравоохранение Беларуси

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