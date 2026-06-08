На Филиппинах произошло землетрясение – есть погибшие

Филиппины приходят в себя после мощного удара стихии. Накануне у берегов острова Минданао произошло землетрясение. Сейсмологи оценили его магнитуду выше 8. Погибли по меньшей мере 12 человек. В городе Хенераль-Сантос около 130 человек получили ранения. Стихия нанесла серьезный урон инфраструктуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.