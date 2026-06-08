На Филиппинах произошло землетрясение – есть погибшие

Филиппины приходят в себя после мощного удара стихии. Накануне у берегов острова Минданао произошло землетрясение. Сейсмологи оценили его магнитуду выше 8. Погибли по меньшей мере 12 человек. В городе Хенераль-Сантос около 130 человек получили ранения. Стихия нанесла серьезный урон инфраструктуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повреждены десятки зданий, среди которых школы, больницы и жилые дома, населенные пункты остались без электроснабжения. Местный аэропорт временно прекратил работу. Власти объявили угрозу цунами, жителей прибрежных районов эвакуируют на возвышенности. Президент Филиппин распорядился приостановить занятия в учебных заведениях пострадавших районов и поручил правительственным ведомствам координировать оказание помощи пострадавшим.