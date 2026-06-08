Прямой эфир

На Филиппинах произошло землетрясение – есть погибшие

08 июня 2026 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Филиппины приходят в себя после мощного удара стихии. Накануне у берегов острова Минданао произошло землетрясение. Сейсмологи оценили его магнитуду выше 8. Погибли по меньшей мере 12 человек. В городе Хенераль-Сантос около 130 человек получили ранения. Стихия нанесла серьезный урон инфраструктуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах произошло землетрясение – есть погибшие-2

Повреждены десятки зданий, среди которых школы, больницы и жилые дома, населенные пункты остались без электроснабжения. Местный аэропорт временно прекратил работу. Власти объявили угрозу цунами, жителей прибрежных районов эвакуируют на возвышенности. Президент Филиппин распорядился приостановить занятия в учебных заведениях пострадавших районов и поручил правительственным ведомствам координировать оказание помощи пострадавшим.

# Новости Филиппин

Другие новости рубрики

Все новости
На парламентских выборах в Армении победила партия премьер-министра Пашиняна
08 июня 2026 07:44

На парламентских выборах в Армении победила партия премьер-министра Пашиняна

Стремительный рост цен на бензин заставляет жителей Вены отказываться от личных авто
08 июня 2026 07:22

Стремительный рост цен на бензин заставляет жителей Вены отказываться от личных авто

Сотни туристов первыми открыли летний сезон на легендарном шоссе Дуку в Китае
08 июня 2026 07:20

Сотни туристов первыми открыли летний сезон на легендарном шоссе Дуку в Китае