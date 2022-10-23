Правда ли, что вейп безопаснее обычной сигареты? Вместе с экспертами развенчали мифы об «электронках»

Новости Беларуси. Воспитание молодого поколения – вообще задача не из легких. Но в Беларуси прикладывают максимум усилий, чтобы обезопасить наших детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В том числе от вредных привычек. Это касается в первую очередь курения. В нашей стране на официальном уровне запретили продавать электронные сигареты подросткам. Вето наложили несколько недель назад. Что это принесет? Пользу для здоровья оценил наш корреспондент Юлия Мычка.

Уже два года утро Ксении начинается не с кофе. Студентка могилевского колледжа новый день встречает в облаке ароматного пара. Метафора «дымит, как паровоз» о заядлых курильщиках в 21 веке обрела новый смысл. Люди и впрямь стали выпускать клубы густого пара, ведь теперь они не курят, а парят.

Ксения, жительница Могилева:

Мой парень очень хотел, чтобы я бросила курить обычные сигареты, у меня очень долгое время не получалось. И тогда он предложил мне в альтернативу купить электронную. Юлия Мычка, корреспондент:

Получилось?

– Нет, я до сих пор курю. Родители об этом не знают, знаете, раньше нужно было как-то жвачки есть постоянно. Курили, собирали палочки, чтобы руки не воняли, зажевывали это листьями всякими. Теперь не воняют ни руки, ничего, они даже не подозревают.

По словам Ксении, из числа ее одногруппников половина парит, еще пять человек курят простые сигареты. И только шесть ребят не имеют таких вредных привычек. В руках девушки одноразовая электронная сигарета на 1 500 затяжек, по меркам сигарет – это три пачки. Но если папиросам в пачке свойственно заканчиваться, и курильщик понимает сколько выкурил, то затяжки никто не считает.

Ксения:

Мне кажется, она уже приросла к моей руке. Постоянно хочется попарить. Раньше, когда я курила обычные сигареты, мне приходилось постоянно выходить на улицу, потому что дома бесконечно пахло ими. А теперь не приходится, я могу курить и в помещении. В Беларуси запретили вейпы для продажи детям. Сколько может стоить родителям затяжка ребенка? Читайте здесь. Пока молодые люди считают вейпы безобидной игрушкой, эксперты бьют тревогу, говоря ни мало ни много о начале вейпинговой эпидемии.

Елена Орловская, преподаватель Могилевского медицинского колледжа:

С 2012 года выставляется диагноз «болезнь вейпера» или EVALI. Так называют, потому что в Соединенных Штатах Америки впервые это заболевание было выявлено. Из них 68 случаев были смертельны. Более 2 500 пациентов поступили на протяжении 2019-2022 годов. Симптоматика: кашель, боль в груди, диарея, тошнота, рвота, затруднение дыхания. Все это последствия курения вейпа.

Бум вейпов в молодежной среде Беларуси начался в 2019 году, тогда же врач Валентина Машенская начала исследовать тренд. Что на самом деле скрывается за легкомысленной рекламой безобидности ароматного пара? Как правило, мифы. Продавцы готовы сказать все что угодно ради продаж, скрывая неудобные детали. А в них, как известно, и кроется дьявол. Итак, миф первый – электронные сигареты помогают отказаться от курения.

Валентина Машенская, врач медицинской профилактики Брестского областного ЦГЭиОЗ:

Все жидкости для электронных сигарет содержат никотин. И даже те жидкости, которые рекламируют как безникотиновые, обязательно содержат никотин. Это доказано исследованиями. Кроме того, количество никотина может быть больше указанной дозировки. А так как именно никотин является основным веществом, которое вызывает развитие стойкой зависимости, невозможно отказаться от курения, используя электронные сигареты.

Миф второй – электронные сигареты являются более здоровой альтернативой обычным. Специалисты спешат разочаровать. В состав жидкости для электронных сигарет, кроме официально обозначенных – никотин, ароматизаторы, пропиленгликоль и глицерин, – входит до двух тысяч компонентов, шесть из которых – смертельно опасные мутагены, способные, например, быстро разрушить печень, особенно у детей.