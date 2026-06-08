Лукашенко проводит встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном

Александр Лукашенко заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Соответствующее заявление было сделано на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Она сейчас проходит во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухсторонний диалог опирается на взаимное доверие. Страны детально обсуждают развитие промышленной кооперации, логистические цепочки и углубление торгово-экономического взаимодействия в условиях глобальных изменений. Китай остается вторым по величине рынком сбыта для белорусских товаров. В 2025 году экспорт вырос в 15 раз, преимущественно за счет поставок рапсового масла.

Главными точками роста на ближайшие годы объявлены проекты в сфере станкостроения, робототехники и создания совместных предприятий. Особое внимание потенциалу индустриального парка «Великий камень», который трансформируется в глобальный технологический узел. Однако восточный вектор – не единственное стратегическое направление Минска.

Сразу после встречи с заместителем председателя КНР белорусский лидер проведет переговоры с Президентом Республики Гана Джоном Драмани Махамой. Это первый официальный визит на высшем уровне в истории отношений двух стран. В приоритете – конкретные экономические проекты. Президенты обсудят комплексную механизацию сельского хозяйства Ганы, поставки белорусской техники, укрепление продовольственной безопасности и кооперацию в сферах образования и здравоохранения. По итогам этой встречи ожидается подписание пакета международных документов, которые расширят договорно-правовую базу между Минском и Аккрой.