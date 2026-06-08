На парламентских выборах в Армении победила партия премьер-министра Пашиняна

В Армении подводят итоги парламентских выборов. За этой кампанией пристально следили и в нашей стране, ведь ее исход определяет будущее Евразийского экономического союза. И так, партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу. По результатам подсчета всех бюллетеней, она набрала 49 % голосов. Однако этого недостаточно для единоличного формирования Кабинета министров. На втором месте блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна. Ему отдали голоса 23 % избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предвыборная гонка в Армении запомнилась жестким давлением на оппозицию. В день голосования наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения. По данным Следственного комитета, было возбуждено 59 уголовных дел. Самые частые эпизоды – голосование вместо другого человека, вынос бюллетеней за пределы участков, нарушение тайны волеизъявления и препятствование работе комиссий. Карапетян заявил, что только за последний месяц были арестованы около 75 членов его команды, более 700 сторонников задержаны.

Роберт Кочарян, лидер оппозиционного политического блока «Альянс Армения»:

Это не побеждает «европейская сказка». Это как раз проигрывает рациональный смысл развития государства. Потому что предлагается то, перспективы чего не видно абсолютно. По крайней мере, в ближайшие 20-30 лет.

Напомним, в 2025 году Пашинян законодательно закрепил курс на сближение с Евросоюзом, но сразу после голосования он подчеркнул – страна продолжит последовательную и бесконфликтную работу в рамках ЕАЭС, а разговоры о резком разрыве отношений искусственны. Армения пока объективно не готова к членству в ЕС.