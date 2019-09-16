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Вейпы можно брать в ручную кладь: новые правила досмотра в аэропорту

16 сентября 2019 18:20
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Новости Беларуси. 16 сентября вступили в силу новые правила досмотра в аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Теперь всю электронику, фото-, видеоаппаратуру, те же компьютеры, ноутбуки, электронные книги, планшеты, мобильники необходимо достать из ручной клади и разместить в лотки отдельно. Поставить на транспортерную ленту для проверки.

Вейпы можно брать в ручную кладь: новые правила досмотра в аэропорту-1

Меняется и перечень предметов, которые можно провозить на борту самолета. Под запрет попадают принадлежности для рукопашного боя с заостренными концами, ножи и ножницы с длиной лезвия более 6 см. При этом из списка исключили шипованную обувь и коньки. Кроме того, в багаже запрещено провозить электронные сигареты, содержащие батареи. Их можно брать в ручную кладь.

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# Самолет # общество # Фотофакт

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