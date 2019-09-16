Альтернатива транспорту: как белорусы приобщились к Европейской неделе мобильности

Новости Беларуси. 16 сентября стартовала Европейская неделя мобильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В международной кампании участвует почти 50 стран. Призыв нынешнего года – «Иди за нами». Анастасия Дехтяр прогулялась с теми, для кого эконеделя не срок, а философия жизни.

С бизнесменом Андреем Гусаровым беседуем на ходу. Вот уже несколько недель как менеджер стал ЗОЖ-адептом и отказался от поездок на авто. Теперь передвигается исключительно на своих двух. Его шагомер фиксирует в день примерно по 15 километров. Да и пример заразителен.

Андрей Гусаров, владелец агентства интернет-маркетинга:

У меня минус 14 килограмм уже, и я думаю, что будет еще минус 6 до конца года. Несколько моих знакомых и клиентов, узнав, что я начал ходить, решили перестать ездить на короткие дистанции. Я их таким образом мотивировал, это правда. Это 4 человека, которые перестали передвигаться из разряда в магазин там 500 метров, километр – еду на машине.

«Иди с нами!» – девиз года Европейской недели мобильности. Нынешняя акция посвящена безопасным пешим и велосипедным прогулкам с акцентом на активное развитие пешеходного движения в городской среде.

Белорусская столица для прогулок неплохо адаптирована. В каждом районе города проложены экотропы, где можно насладиться променадом под пение птиц, в центре целые улицы только для пешеходов, а ратуша – отправная точка популярных пеших экскурсий.

Велокомпьютер, фонари, крепление для детского кресла… Велосипед Евгения настоящий корабль, который вот уже 8 лет бороздит просторы Минска. На работу, встречу и по делам айтишник предпочитает ездить на двухколесном, причем, невзирая на сезон. Философия его транспортного выбора – полезно, быстро и экологично. Кстати, скорость на байке развивает как среднедопустимую по городу на автомобиле – 60 километров в час. Что же касается инфраструктуры, в последние годы радует, а раньше выезд не обходился без отбойного молотка на багажнике – так приходилось сражаться с высокими бордюрами.

Евгений Лызо, программист:

Я думал всегда: сейчас надену жилетку, куплю инструмент и все бордюры поспиливаю по пути. Потому настроился, продумал план – сделали бордюрчики.

Личное авто Евгений поставил на прикол, всю эту неделю обещает быть в экотренде. В едином порыве – сделать хоть на 7 осенних дней планету чище объединились 48 стран мира, присоединились 76 белорусских городов.

Международная кампания нацелена на озеленение городских транспортных систем, изменение транспортного поведения людей, а также более разумное использование общественных пространств.

Оксана Ючкович, консультант Министерства природы и охраны окружающей среды Беларуси:

Основная цель акции – привлечь внимание всех: и общественности, и органов, принимающих решение к воздействию автотранспорта на окружающую среду, на здоровье населения.

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и окружающей среды:

У нас в год свыше 135 тысяч тонн выбросов загрязняющих веществ от транспорта в атмосферу. В среднем проведение такой акции позволяет снизить выбросы в воздух в размере около 100 тонн.