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Новости экономики за 16.09.2019

16 сентября 2019 18:21
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Новости Беларуси. Урожай картофеля в стране ожидается на уровне 7 млн тонн,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них почти 45 тысяч тонн будет заложено в стабилизационные фонды, свыше 500 тысяч тонн продадут за рубеж.

Новости экономики за 16.09.2019-1

На экспорте страна заработает 50 млн долларов. Кроме пищевого картофеля Беларусь активно поставляет на внешние рынки семенной картофель отечественной селекции. За полгода экспортировали около тысячи тонн.

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Картофель продаем в 17 стран. В тройке лидеров – Россия, Молдова, Украина. Большие объемы поставляются также в Сербию, Македонию и Турцию.

РЕАКЦИЯ БИРЖ НА АТАКУ БЕСПИЛОТНИКОВ НПЗ САУДОВСКОЙ КОМПАНИИ

Новости экономики за 16.09.2019-4

В результате атаки дронов на один из крупнейших в мире НПЗ саудовской компании производство нефти сократилось более чем на 5 млн баррелей в сутки. Реакция бирж последовала незамедлительно. Цена нефти марки Brent колебалась 65 до 71 доллара за баррель. Дональд Трамп распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы предотвратить ее возможный дефицит на рынках.

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# Деньги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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