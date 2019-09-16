Новости экономики за 16.09.2019

Новости Беларуси. Урожай картофеля в стране ожидается на уровне 7 млн тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них почти 45 тысяч тонн будет заложено в стабилизационные фонды, свыше 500 тысяч тонн продадут за рубеж.

На экспорте страна заработает 50 млн долларов. Кроме пищевого картофеля Беларусь активно поставляет на внешние рынки семенной картофель отечественной селекции. За полгода экспортировали около тысячи тонн. Соломинки из макарон предложили использовать вместо пластиковых трубочек Картофель продаем в 17 стран. В тройке лидеров – Россия, Молдова, Украина. Большие объемы поставляются также в Сербию, Македонию и Турцию. РЕАКЦИЯ БИРЖ НА АТАКУ БЕСПИЛОТНИКОВ НПЗ САУДОВСКОЙ КОМПАНИИ