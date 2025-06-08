Польша продлила режим буферной зоны на границе с Беларусью ещё на 90 дней

Беларусь выстраивает взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными в этом государствами, и расстояние этому не помеха. Увы, наши ближайшие соседи вместо мостов дружбы продолжают возводить стены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша продлила режим буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней. Об этом сообщило Министерство внутренних дел и администрации страны.