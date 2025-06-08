Польша продлила режим буферной зоны на границе с Беларусью ещё на 90 дней

Беларусь выстраивает взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными в этом государствами, и расстояние этому не помеха. Увы, наши ближайшие соседи вместо мостов дружбы продолжают возводить стены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польша продлила режим буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней. Об этом сообщило Министерство внутренних дел и администрации страны.
Этот участок охватывает более 60 километров пограничной зоны и в разных местах уходит вглубь польской территории на расстояние от 200 метров до двух километров. Согласно постановлению, которое вступило в силу с этого дня, пребывание посторонних в буферной зоне запрещено. Впервые документ был принят в июне минувшего года якобы с целью сокращения попыток нелегального пересечения границы. С тех пор срок действия буферной зоны продлевался несколько раз.