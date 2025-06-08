Все симптомы говорили, что мы потеряем плод – Алексей Чуканов о чудесных случаях спасения малышей

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета.

Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:

Да. Было несколько эпизодов в жизни, когда я был уверен, что все закончится очень плохо, потому что все симптомы, которые описаны в учебниках, говорили о том, что мы этот плод потеряем в ближайшие дни. Сегодня одной девочке 14 лет, мальчику 8. Мальчика зовут Алексей, кстати.