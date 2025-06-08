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Все симптомы говорили, что мы потеряем плод – Алексей Чуканов о чудесных случаях спасения малышей

08 июня 2025 07:38
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Вы верите в чудеса?

Все симптомы говорили, что мы потеряем плод – Алексей Чуканов о чудесных случаях спасения малышей-2

Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета: 
Да. Было несколько эпизодов в жизни, когда я был уверен, что все закончится очень плохо, потому что все симптомы, которые описаны в учебниках, говорили о том, что мы этот плод потеряем в ближайшие дни. Сегодня одной девочке 14 лет, мальчику 8. Мальчика зовут Алексей, кстати.

Все симптомы говорили, что мы потеряем плод – Алексей Чуканов о чудесных случаях спасения малышей-4

Александр Осенко:
В честь вас? Мамочки приходят, благодарят?

Алексей Чуканов:
Мы берем такого ребенка под наблюдение и до 15 лет потом наблюдаем. Их сияющие глаза – это дорогого стоит. Ради этого стоило становиться врачом, и ради этого нужно учиться, изучать медицину и быть врачами.

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# Медицина # Беременность и роды # Интервью # Алексей Чуканов # Александр Осенко

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