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Ведущий прогноза погоды без запинки произнес название деревни из 57 букв

10 сентября 2015 16:31
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Новости Великобритании. Непроизносимое, казалось бы, слово из 57 букв в русской транскрипции (и 58 в оригинале), Лиам Даттон, ведущий прогноза погоды на британском телеканале, произнес на одном дыхании. И это вызвало восторг не только у зрителей телеканала, но и у пользователей социальных сетей по всему миру.

По словам ведущего, в деревне Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch было теплее, чем во всей стране.

Непроизносимое слово – неофициальное название населенного пункта Лланвайр-Пуллгвингилл на британском острове Англси. Оно было придумано местными жителями в 60-е годы XIX века для привлечения туристов. Здесь есть железнодорожный знак с невероятно длинным топонимом. С валлийского языка он переводится, как «Церковь святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио возле красной пещеры».

Ведущий прогноза погоды без запинки произнес название деревни из 57 букв-1

Ведущий прогноза погоды Лиам Даттон признается, что не ожидал, что его выступление станет «вирусным». В социальной сети он поблагодарил всех за добрые слова в его адрес.

Как сообщают британские издания, прогноз погоды был записан заранее, но Лиаму удалось произнести название валлийской деревни с первой попытки.

Отметим, в работе телевизионщиков курьезы все же случаются. И далеко не всегда приятные.

Так в прошлом году шотландские телезрители вместо выпуска утренних новостей наблюдали странную картину в прямом эфире. Пока ведущий Грэм Стюарт рассказывал об отставке директора одного из культурных фестивалей, в углу экрана можно было наблюдать гигантского паука, набросившегося на муху (фото/видео здесь). 

# общество # Фотофакт # Телевидение # Лиам Даттон

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