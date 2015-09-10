Ведущий прогноза погоды без запинки произнес название деревни из 57 букв

Новости Великобритании. Непроизносимое, казалось бы, слово из 57 букв в русской транскрипции (и 58 в оригинале), Лиам Даттон, ведущий прогноза погоды на британском телеканале, произнес на одном дыхании. И это вызвало восторг не только у зрителей телеканала, но и у пользователей социальных сетей по всему миру.

По словам ведущего, в деревне Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch было теплее, чем во всей стране.

Непроизносимое слово – неофициальное название населенного пункта Лланвайр-Пуллгвингилл на британском острове Англси. Оно было придумано местными жителями в 60-е годы XIX века для привлечения туристов. Здесь есть железнодорожный знак с невероятно длинным топонимом. С валлийского языка он переводится, как «Церковь святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио возле красной пещеры».