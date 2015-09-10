18-й Республиканский слет юных спасателей-пожарных открылся в «Зубренке»

Новости Беларуси. XVIII Республиканский слет юных спасателей-пожарных открылся в Мядельском районе. В национальном детском оздоровительном лагере «Зубренок» собрались почти 200 ребят – победители отборочных туров из всех областей и столицы, а также команда Лицея Гомельского инженерного института МЧС.

В каждой команде по 12 ребят. Участники будут не только бороться с чрезвычайными ситуациями, но и покажут мастерство интернет-поиска, в оказании первой помощи, полевых учениях.

Самых веселых юных спасателей определят во время соревнований клуба веселых и находчивых.

Зрелищной получилась и торжественная церемония открытия – с плац-парадом. Команды прошли торжественным маршем рассказали в программе «Минщина» на СТВ.