Представители 32 профессий стали победителями соревнований «Минский мастер» в 2015 году

Новости Беларуси. Что им стоит вырастить на грядке великана или виртуозно лавировать по улицам города? Герои репортажа хоть и обычные труженики разных столичных фронтов, но со званием «лучшие в деле». Традиционно ко Дню города подводят итоги конкурса «Минский мастер». В 2015 году победителями стали представители 32 профессий.

Крепкой хваткой за баранку своего служебного железного коня Виталий взялся без несколько месяцев два года как. И в свои 23 в городском соревновании обошел соперников аж в трех номинациях: как самый молодой водитель, лучший по вождению и в личном зачете.

Виталий Евдокименко, водитель автобусного парка № 2 ГП «Минсктранс», победитель смотра-конкурса «Минский мастер-2015»:

У нас было два этапа соревнований. Первый этап – это ПДД, решение билетов по программе ГАИ на скорость. Вторая часть – вождение. За два года работы только первый раз получил эту награду. Я очень рад и буду в дальнейшем стараться.

Награда и премия – чем не стимул для молодого сотрудника. Но для водителя еще немаловажно, чтобы пассажиры были вежливыми и относились с уважением. Коллеги искренне рады и не сдерживают эмоций.

Валерий Губаревич, водитель автобусного парка № 2 ГП «Минсктранс»:

Я рад за своего коллегу, который победил в городских соревнованиях. Это стимул развиваться молодежи и дальше расти.

Овощевод Татьяна тоже в 2015 году стала лучшей в профессии. За ее плечами немалый опыт. Правда, считай всю жизнь работала экономистом и бухгалтером. И четыре года уже как сменила романтику цифр на прелести теплиц.

Коренная горожанка даже окончила курсы ландшафтного дизайна. А агрономы парниково-тепличного комбината ей привили все необходимые знания и умения. Татьяна уже вырастила сотни салатов, томатов и огурцов.

Татьяна Салунова, овощевод УП «Минский парниково-тепличный комбинат», победитель смотра-конкурса «Минский мастер-2015»:

Приятно видеть, что ты из маленького росточка получаешь такое растение, собираешь урожай. Этот урожай ты видишь на прилавках магазинов. Приятно, что ты что-то делаешь такое, действительно, для людей. От этого получаешь удовольствие.

С такими ценными кадрами парниково-тепличный комбинат осилит в 2015 году помимо овощного и цветочное производство. В преддверии своего юбилея (70-летия) предприятие планирует расширяться, высаживать новые виды культур. Урожай к столу помогают взрастить золотые руки овощеводов. Их главное кредо – труд и любовь к флоре. А цель, конечно же, крупный урожай.

Андрей Филипович, заместитель генерального директора УП «Минский парниково-тепличный комбинат»:

Очень приятно, что мы уже не в первый раз становимся победителями в этом замечательном конкурсе «Минский мастер». Каждый год очень приятно участвовать в этом конкурсе и, конечно, приятно побеждать, приятно то, что побеждают наши люди, наши тепличницы.

Помогать людям – особое призвание. Ведь доставить пассажиров в любую точку города с максимальным комфортом, как и накрыть скатерть-самобранку – достаточно кропотливое занятие. Поэтому самых преданных своей профессии в День города ждет специальная награда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.