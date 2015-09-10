Телевизионные встречи со зрителями канала СТВ на столичном мясокомбинате

Телевизионные встречи со зрителями канала СТВ продолжаются. В рамках масштабного пресс-тура – мы на столичном мясокомбинате.

Шапочки, халаты, бахилы – обязательная спец экипировка сразу раззадорила телевизионщиков. Заинтригованная творческая группа была в явном предвкушении экскурсии.

Колбасный цех напомнил большой холодильник: соответствующая температура и своеобразные ароматы, а ловко орудующие ножами мужчины в халатах походят на воинствующих викингов. Но этим акул телевидения не запугать!

Принимающая сторона с удовольствием делилась секретами производства и любезно угощала своими лучшими деликатесами. Лица канала, в свою очередь, приоткрыли завесу тайн: как им удается так хорошо выглядеть не только на голубом экране, но и в реальной жизни!

После мясной кухни перешли к кухне телевизионной. Вместе со зрителями обсудили имидж канала, и то, что обычно остается за кадром.

И какая встреча со звездами без автограф-сессии?! Без традиционного селфи не обошлось.

Явной фавориткой по количеству автографов и комплиментов оказалась ведущая культурной программы «Минск и Минчане» на СТВ – Ольга Сахарова. Телеведущая выразила свое уважение и почтение работникам предприятия.

А атмосферу праздника создали артисты, которые, в прямом смысле раскачали зал.

Но самые теплые и дорогие сердцу признания в этот день мы получили от наших любимых телезрителей, которые встречают каждый свой новый день с программой «Утро. Студия хорошего настроения».