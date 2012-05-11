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Ведущие артисты Беларуси и России озвучат литературные произведения белорусской школьной программы

11 мая 2012 05:48
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Новости Беларуси. Уже через два года юные книгоманы смогут не только прочитать, но и прослушать практически всю школьную программу. Озвучить полнотекстовые литературные варианты вызвались ведущие артисты Беларуси и России и звезды эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Печатное слово оживет в звуке. В таком формате электронная библиотека планирует познакомить белорусских школьников с произведениями классической и современной литературы. Проект аудиоверсий – уже в разработке. С первыми результатами эксперимента можно будет ознакомиться в начале нового учебного сезона.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:
Мы планируем за два года сделать полнотекстовые библиотеки, информационные ресурсы для средней школы. С этого года у нас специальная государственная программа, которой занимается Национальный институт образования. Им поставлена задача полностью обеспечить информационными ресурсами в цифровом виде. Причем, еще раз подчеркну, не просто тексты в цифровом виде, но и информационные ресурсы с наглядными пособиями, с соответствующими лабораторными.

# общество # Образование в Беларуси # Сергей Маскевич # Государственная политика # Государственная политика в области образования # Белоруссия

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