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Туровская епархия Белорусской православной церкви отмечает 20-летия своего возрождения

11 мая 2012 05:32
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Новости Беларуси. Туровская епархия Белорусской православной церкви отмечает 20-летия своего возрождения. На мероприятия в Туров приедут епископы из России, Украины и Польши. Центральным событием станет праздничная Божественная литургия.

Ожидается, что в торжествах примет участие Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. По окончании службы, после традиционного возложения цветов к памятнику святителю Кириллу Туровскому, Митрополит совершит закладку фундамента колокольни строящегося комплекса кафедрального собора в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.

Туровская епархия – одна из древнейших епископских кафедр Восточной Европы, наравне с Киевской, Полоцкой, Новгородской, Черниговской, и была основана самим равноапостольным князем Владимиром Святым в 1005 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Религия # Юбилеи # Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший экзарх Всея Беларуси Филарет

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