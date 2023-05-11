Ведущая СТВ собирает коллекцию плюшевых медведей. Посмотрите, какие экспонаты у неё есть

Мастер спорта по плаванию в программе «Спорттаймер» – человек неслучайный. Юлия Силипицкая успевает все. Брать блестящие интервью, быть многодетной мамой и собирать плюшевое царство. В ее мимимишной коллекции у каждого медвежонка свой характер и история.

Юлия Силипицкая, ведущая СТВ:

Дома это маленький штрих, а все остальное – на даче, потому что дача – это самая настоящая Мекка истории. Их, наверное, около 200. Когда у меня желание купить медведя – это моя муза.

Все началось с детства. Бабушка и дедушка рассказывали внучке сказки, где она была маленькой принцессой. Без «Маши и медведя» не обходилось.

И прекрасная леди вышла, и все побежали за ней! На год Юле подарили кудрявого Мишаню. А затем появился очаровательный талисман семьи в рабочем костюме. Такой презент привез дедушка из ГДР. Он возглавлял строительство телерадиовещания. С рождением дочки Софийки хитом стал мультфильм «Маша и медведь». И понеслось.

Юлия Силипицкая:

Я залезла в Google, и он мне выдал потрясающую историю, историю девушки-инвалида Маргарет. По сей день мы ее знаем, потому что медведи Штеффи чипированные, у них в ушке чип, потому что они патентовали. В Англии мишек Штеффи клали в рюкзачки солдатам, которые воевали в Первой мировой войне, как талисман. И вот, один английский солдат привез такого мишку своей дочери уже после войны. И, конечно, она одела его. После этого у них началось серийное производство медведей в одежде. И я тоже решила одеть. Умнее ничего не придумала, как одеть первое платьице моей дочери.

Рассказывать про своих любимцев хозяйка может часами. Этот забавный мишка «Ту Ю» из 1980-х – эволюция американского Тедди. Все игрушки не только на стиле, но и в паре. Никого мама не оставит без внимания. На просторах интернета ищет экземпляры постарше и узнает биографию. В истории весь сок и душа.

Юлия Силипицкая:

Такой классический немец. Это мохер, он набит опилками. Девочки 1940-1960 годов баловали себя такой игрушкой. Я его увила и поняла, что я без этой игрушки жить не могу. И я написала девушке в личку: сколько стоит Дункан Маклауд? Она пишет: почему Дункан Маклауд? Я говорю: только Дункан Маклауд живет вечно. Когда мы ее одели… Ну какой же Дункан Маклауд? Поэтому это стала Дуняша.

Самый маленький мишутка в истории – 7 миллиметров. У телеведущей есть свой малыш – Винни. На Новый год наряжают елку миниатюрками. От волшебной традиции все в восторге. Среди игрушек и этот храбрый дзюдоист, который приехал с чемпионата в Челябинске.