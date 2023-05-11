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Почти во всех районах Беларуси действует ограничение на посещение лесов

11 мая 2023 09:45
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Новости Беларуси. Белорусам придется отказаться от пикников у костра на природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране установилась теплая сухая погода, а вместе с тем вырос уровень пожароопасности. Поэтому во всех районах Беларуси за исключением Браславского действует временное ограничение на посещение лесов.  

Почти во всех районах Беларуси действует ограничение на посещение лесов-1

Об этом свидетельствует интерактивная карта на сайте Минлесхоза. Желтый цвет говорит о том, что посещать массивы разрешается, а вот собираться большими компаниями или разводить костры запрещено. За нарушение правил может грозить внушительный штраф. Поэтому перед планированием отдыха на природе лучше свериться с картой. Данные обновляются в режиме реального времени.  

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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