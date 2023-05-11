Почти во всех районах Беларуси действует ограничение на посещение лесов

Новости Беларуси. Белорусам придется отказаться от пикников у костра на природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране установилась теплая сухая погода, а вместе с тем вырос уровень пожароопасности. Поэтому во всех районах Беларуси за исключением Браславского действует временное ограничение на посещение лесов.

Об этом свидетельствует интерактивная карта на сайте Минлесхоза. Желтый цвет говорит о том, что посещать массивы разрешается, а вот собираться большими компаниями или разводить костры запрещено. За нарушение правил может грозить внушительный штраф. Поэтому перед планированием отдыха на природе лучше свериться с картой. Данные обновляются в режиме реального времени.