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В Гомеле приступили к строительству бассейна – объект заменит комплекс «Дельфин»

11 мая 2023 09:51
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Новости Беларуси. Новые возможности для занятий спортом и оздоровления. В Гомеле приступили к возведению бассейна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объект заменит комплекс «Дельфин», который снесли из-за аварийного состояния. Под строительство нового спортивного центра выделили площадку на улице Волгоградской.  

В Гомеле приступили к строительству бассейна – объект заменит комплекс «Дельфин»-1

По размеру бассейн будет похож на предыдущий – в нем оборудуют две плавательные чаши для детей и взрослых. Проектировщики учитывали все рекомендации Национальной федерации плавания.  

В Гомеле приступили к строительству бассейна – объект заменит комплекс «Дельфин»-4

Сергей Первицкий, главный архитектор проекта:  
25-метровый бассейн для спортивных и оздоровительных занятий на пять дорожек, а также бассейн для обучения детей, не умеющих плавать.  

В Гомеле приступили к строительству бассейна – объект заменит комплекс «Дельфин»-7

В комплексе также предусмотрен тренажерный зал. Планируется, что бассейн свяжут наземной галереей с 38-й школой Гомеля. Посещать обновленный спортивный центр смогут как учащиеся, так и жители города. Будет все необходимое и для тренировок профессиональных спортсменов.  

В Гомеле приступили к строительству бассейна – объект заменит комплекс «Дельфин»-10

Я буду вместе с детьми ходить в бассейн с удовольствием.  

В Гомеле приступили к строительству бассейна – объект заменит комплекс «Дельфин»-13

Это отличная возможность пойти позаниматься спортом.  

В Гомеле приступили к строительству бассейна – объект заменит комплекс «Дельфин»-16

Когда бассейн будет достроен, я обязательно буду его посещать, как и мои друзья и знакомые.  

В Гомеле приступили к строительству бассейна – объект заменит комплекс «Дельфин»-19

Новый объект станет подарком Советскому району Гомеля к юбилею. В декабре он отметит 50 лет со дня основания.  

# Строительство # общество # Сергей Первицкий # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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