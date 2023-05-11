В Гомеле приступили к строительству бассейна – объект заменит комплекс «Дельфин»

Новости Беларуси. Новые возможности для занятий спортом и оздоровления. В Гомеле приступили к возведению бассейна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объект заменит комплекс «Дельфин», который снесли из-за аварийного состояния. Под строительство нового спортивного центра выделили площадку на улице Волгоградской.

По размеру бассейн будет похож на предыдущий – в нем оборудуют две плавательные чаши для детей и взрослых. Проектировщики учитывали все рекомендации Национальной федерации плавания.

Сергей Первицкий, главный архитектор проекта:

25-метровый бассейн для спортивных и оздоровительных занятий на пять дорожек, а также бассейн для обучения детей, не умеющих плавать.

В комплексе также предусмотрен тренажерный зал. Планируется, что бассейн свяжут наземной галереей с 38-й школой Гомеля. Посещать обновленный спортивный центр смогут как учащиеся, так и жители города. Будет все необходимое и для тренировок профессиональных спортсменов.

Я буду вместе с детьми ходить в бассейн с удовольствием.

Это отличная возможность пойти позаниматься спортом.

Когда бассейн будет достроен, я обязательно буду его посещать, как и мои друзья и знакомые.