Ведущая СТВ назвала любимое место отдыха жителей Заводского района Минска

«Лучший подарок – место для отдыха». Так подумали городские власти и решили каждый год создавать по две локации в экостиле на живописных площадках, где минчане могут с удовольствием проводить время в пределах пешей доступности. За четыре года появились такие объекты в парках, скверах, лесных массивах. Ко Дню города ожидаем открытие еще 9 зон отдыха. Главы администрации районов и руководство Мингорисполкома обычно до последнего держат интригу. В программе «Большой город» на СТВ попытались узнать, какие сюрпризы нас ждут уже в течение двух недель.

Екатерина Забенько, СТВ:

Любимое место отдыха жителей Заводского района – пляж «Жара». То есть это то, место, которое бы хотелось развивать, продолжать. Вместе с «Чомга-островом» это, наверное, уже такие экодостопримечательности нашего района. Все хотят знать, будет ли продолжение дальше вдоль набережной, вдоль Чижовского водохранилища?