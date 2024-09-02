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Ведущая СТВ назвала любимое место отдыха жителей Заводского района Минска

02 сентября 2024 20:55
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«Лучший подарок – место для отдыха». Так подумали городские власти и решили каждый год создавать по две локации в экостиле на живописных площадках, где минчане могут с удовольствием проводить время в пределах пешей доступности. За четыре года появились такие объекты в парках, скверах, лесных массивах. Ко Дню города ожидаем открытие еще 9 зон отдыха. Главы администрации районов и руководство Мингорисполкома обычно до последнего держат интригу. В программе «Большой город» на СТВ попытались узнать, какие сюрпризы нас ждут уже в течение двух недель.

Екатерина Забенько, СТВ:
Любимое место отдыха жителей Заводского района – пляж «Жара». То есть это то, место, которое бы хотелось развивать, продолжать. Вместе с «Чомга-островом» это, наверное, уже такие экодостопримечательности нашего района. Все хотят знать, будет ли продолжение дальше вдоль набережной, вдоль Чижовского водохранилища?

Ведущая СТВ назвала любимое место отдыха жителей Заводского района Минска-2

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района Минска:
Место для продолжения этой прекрасной зоны отдыха есть. Пока на территории района достаточно тех уголков, которые мы сейчас должны развивать. В ближайшей перспективе мы вернемся к продолжению этой зоны отдыха.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Отдых # Владимир Шибеко

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