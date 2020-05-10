Прямой эфир

Выборы Президента Беларуси. Даты, которые важно знать

10 мая 2020 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дата главного политического события 2020 года стала известна на этой неделе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Выборы Президента Беларуси. Даты, которые важно знать-1

Юлия Огнева, СТВ:
Без сюрпризов, как и было обещано. Выборы Президента Беларуси пройдут 9 августа, их назначила Палата представителей. Центризбирком уже огласил даты этапов президентской кампании.

Выборы Президента Беларуси. Даты, которые важно знать-4

Официально кампания стартовала 9 мая, в День Победы. До 15 мая нам станут известны имена всех претендентов на пост главы государства. Выдвижение кандидатов состоится с 20 июня по 4 июля, регистрация – с 5 по 14 июля. Досрочное голосование на выборах пройдет с 4 по 8 августа. Итоги голосования ЦИК подведет не позднее 19 августа.

# Выборы в Беларуси # общество # Юлия Огнева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Коллекцию, посвящённую Великой Отечественной, подготовили молодые дизайнеры для «Мельницы моды»
10 мая 2020 17:13

Коллекцию, посвящённую Великой Отечественной, подготовили молодые дизайнеры для «Мельницы моды»

«Выставка очень искренняя». Какие истории о себе, свой семье и о той войне рассказали белорусские дети в своих рисунках
10 мая 2020 17:08

«Выставка очень искренняя». Какие истории о себе, свой семье и о той войне рассказали белорусские дети в своих рисунках

Помнить всё. Страшные истории войны, которые никого не оставляют равнодушными
10 мая 2020 16:59

Помнить всё. Страшные истории войны, которые никого не оставляют равнодушными