Выборы Президента Беларуси. Даты, которые важно знать

Новости Беларуси. Дата главного политического события 2020 года стала известна на этой неделе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ: Без сюрпризов, как и было обещано. Выборы Президента Беларуси пройдут 9 августа, их назначила Палата представителей. Центризбирком уже огласил даты этапов президентской кампании.

Официально кампания стартовала 9 мая, в День Победы. До 15 мая нам станут известны имена всех претендентов на пост главы государства. Выдвижение кандидатов состоится с 20 июня по 4 июля, регистрация – с 5 по 14 июля. Досрочное голосование на выборах пройдет с 4 по 8 августа. Итоги голосования ЦИК подведет не позднее 19 августа.