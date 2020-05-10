Коллекцию, посвящённую Великой Отечественной, подготовили молодые дизайнеры для «Мельницы моды»

Новости Беларуси. Документальный фильмы «Дети войны», как и телепроекты СТВ о легендарной «катюше» и героической обороне Могилева, – наш журналистский вклад в копилку общей памяти, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Исторические факты, воспоминания очевидцев. Все то, что сегодня, спустя годы, имеет особую ценность.

Юлия Огнева, СТВ:

Почти уверена в том, что в нашей стране люди моего возраста и старше события той войны знают в большей степени по рассказам фронтовиков. Мы росли вместе с живыми свидетелями тех времен, слушали их истории, видели их слезы. Юному поколению гораздо сложнее воспринимать действительность 75-летней давности. Время – все-таки весомый аргумент.