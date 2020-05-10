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Коллекцию, посвящённую Великой Отечественной, подготовили молодые дизайнеры для «Мельницы моды»

10 мая 2020 17:13
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Новости Беларуси. Документальный фильмы «Дети войны», как и телепроекты СТВ о легендарной «катюше» и героической обороне Могилева, – наш журналистский вклад в копилку общей памяти, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Коллекцию, посвящённую Великой Отечественной, подготовили молодые дизайнеры для «Мельницы моды»-1

Исторические факты, воспоминания очевидцев. Все то, что сегодня, спустя годы, имеет особую ценность.

Коллекцию, посвящённую Великой Отечественной, подготовили молодые дизайнеры для «Мельницы моды»-4

Юлия Огнева, СТВ:
Почти уверена в том, что в нашей стране люди моего возраста и старше события той войны знают в большей степени по рассказам фронтовиков. Мы росли вместе с живыми свидетелями тех времен, слушали их истории, видели их слезы. Юному поколению гораздо сложнее воспринимать действительность 75-летней давности. Время – все-таки весомый аргумент.

Коллекцию, посвящённую Великой Отечественной, подготовили молодые дизайнеры для «Мельницы моды»-7

Но насколько я была удивлена, когда узнала, что молодые дизайнеры подготовили для одного из уровневых международных конкурсов «Мельница моды» коллекцию, посвященную Великой Отечественной. Вот, посмотрите, можно сказать, инсайт.

# Мода в Беларуси # общество # Юлия Огнева # Фотофакт

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