«Выставка очень искренняя». Какие истории о себе, свой семье и о той войне рассказали белорусские дети в своих рисунках

Новости Беларуси. Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. 340 лучших работ из 8 000, присланных на конкурс «Салют Победы», работ, в которых есть главное – понимание сути, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Не это ли важно? Когда и семья, и государство – в одном направлении: сохраняют каждое звено в цепочке памяти. Нашей общей памяти о нашей общей Победе. Обо всем этом поговорили с директором Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надеждой Васильченко.

Юлия Огнева:

Надежда Васильевна, коль скоро мы на выставке, давайте с нее и начнем. Я пробежалась глазами – работы действительно, я бы сказала, если не уникальные, то очень талантливые. «Наши дети и знают, и чтят историю, и относятся к ней с большим уважением»

Надежда Васильченко, директор УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»:

Мне кажется, самое главное, что выставка очень искренняя получилась. У нас прошло много различных конкурсов. И что отрадно – я бы сказала так – что это все благодарные потомки. Мы можем сказать вот таким образом, потому что наши дети и знают, и чтят историю, и относятся к ней с большим уважением. Вы обратите внимание на работы вот этой выставки. Здесь очень много лиц. Да, есть и военные какие-то изображения, снаряды. Девочки рисуют больше медсестер, мам. Мальчики больше боевые машины. Но, в принципе, преобладают лица. Вы видите лица тех, именем которых названа улица города, там, где ребята живут, либо лица их соседей, лица их дедушек, прадедушек, прабабушек.

«Ситуация заставила нас уйти в интернет-пространство» Юлия Огнева:

Только в центре у вас сейчас немноголюдно... Надежда Васильченко:

Вы знаете, эта ситуация заставила нас уйти немножко в интернет-пространство. 21 апреля было онлайн-открытие этой выставки, и уже несколько тысяч просмотров.

Буквально два дня тому назад выложена экскурсия по этой выставке – с чтением стихов, с более подробным показом тех работ, которые на выставке. Скажем, если в день идет 500-600 просмотров сейчас, это говорит о том, что это необходимо ребятам. Это память и хорошо, что эта память есть у каждого, потому что если у человека нет памяти, нет прошлого – это известно – значит, нет и будущего. И проживание вот этого момента, который был с нашими предками, который был в нашей истории, через такие творческие проекты, я думаю, замечательно. «Будущий мир может быть только тогда, когда мы говорим о том, что война – это плохо» Я думаю, будущий мир может быть только тогда, когда мы говорим о том, что война – это плохо. И помнить тех, кто воевал, кто погиб, кто страдал во время войны, чтобы больше такого не произошло.

Юлия Огнева:

Надежда Васильевна, а что еще мы, взрослые, можем сделать для того, чтобы эту память продолжить в наших детях, наших внуках и так далее? «В системе образования дети описали 3 500 памятников»

Надежда Васильченко:

Вы знаете, мы это и делаем постоянно практически. Если говорить о всех проектах, то каждый из них пронизан такой гражданской, патриотической направленностью. Мне кажется, сегодня надо сказать спасибо тем педагогам и детям, которые заняты поисковой деятельностью. Притом это не только в юбилейные годы. Постоянно, ежечасно, ежегодно, на протяжении многих десятилетий не ослабевает эта работа, которую проводят совместно педагоги и учащиеся. Они открывают новые имена. Может быть, где-то есть неправильное их прочтение. Приводят в порядок сохранение, описывают памятники. Я вам скажу так, что в системе образования дети описали 3 500 памятников. Многие ребята участвовали в этом году в закладке яблоневых садов. Приведение в порядок мемориальных комплексов, памятников. Почти ведь в каждом месте есть тот или иной знак времен войны, и ребята относятся к этому очень бережно.