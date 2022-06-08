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В Пуховичском районе заложили аллею памяти из рябин. Почему выбрали именно это дерево?

08 июня 2022 15:45
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Новости Беларуси. Новое знаковое место. В Пуховичском районе заложили аллею, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Пуховичском районе заложили аллею памяти из рябин. Почему выбрали именно это дерево?-1

Она разместилась в семи километрах от деревни Междуречье, в урочище Боруслово. Место символическое. Здесь находятся могилы 350 партизан и погибших мирных жителей. Всего работники лесхоза совместно с представителями общественных организаций, ветеранами и молодежью высадили около 30 рябин. Деревья выбрали неслучайно.  

В Пуховичском районе заложили аллею памяти из рябин. Почему выбрали именно это дерево?-4

Ольга Баешко, заместитель директора Пуховичского лесхоза:  
Было принято решение заложить новую аллею из рябин, именно красных ягод, которые были бы символом памяти, крови, вот этой боли. Эти мероприятия являются очень важными, очень значимыми, так как только живые свидетели оставшиеся могут передать ту атмосферу, могут рассказать о тех событиях, которые они переживали.  

В Пуховичском районе заложили аллею памяти из рябин. Почему выбрали именно это дерево?-7

В Год исторической памяти работники лесхоза планируют и дальше благоустраивать памятники и озеленять территории.  

# Год исторической памяти # общество # Ольга Баешко # Фотофакт

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