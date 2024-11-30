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Более 200 человек собрал форум «Молодёжь потребкооперации – за сильную и процветающую Беларусь»

30 ноября 2024 18:00
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«Молодежь потребительской кооперации – за сильную и процветающую Беларусь». Форум с говорящим названием объединил более 200 человек из разных уголков нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 человек собрал форум «Молодёжь потребкооперации – за сильную и процветающую Беларусь»-2

На дискуссионной площадке вместе с представителями БРСМ обсудили важность электоральной кампании, подчеркнув значительные результаты, которых удалось добиться во всех сферах за предыдущие 30 лет, в том числе и в области потребкооперации.

Более 200 человек собрал форум «Молодёжь потребкооперации – за сильную и процветающую Беларусь»-4

У участников форума также была возможность проверить знания и восполнить пробелы в основах избирательного законодательства в проекте «Азбука гражданина». Сегодня Белкоопсоюз делает ставку на молодых специалистов, которые способны креативно мыслить, генерировать новые идеи и быть активными участниками инициатив.

Более 200 человек собрал форум «Молодёжь потребкооперации – за сильную и процветающую Беларусь»-6

Валерий Мариничев, заместитель председателя правления Белкоопсоюза:
Мы хотим, чтобы молодежь участвовала и в общественной жизни, и в жизни потребительской кооперации, и в управлении. Потому что за ними будущее, они придут на смену нашему поколению, они должны уметь решать те проблемы, те задачи, которые ставятся государством перед нашей системой. И, конечно же, патриотическое воспитание – это их отношение к судьбе страны, к судьбе потребительской кооперации, к будущему. Это очень важно. Поэтому такие мероприятия, форумы позволяют, во-первых, пообщаться друг с другом, поменяться опытом, в каких регионах каким образом проходят свои мероприятия. А главное, чтобы они почувствовали, что они живут в единой семье, в единой системе, что они сплочены, они нужны, востребованы.

Более 200 человек собрал форум «Молодёжь потребкооперации – за сильную и процветающую Беларусь»-8

Владислав Новиков, студент Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:
Считаю вообще, что это очень важно для сплочения молодежи, для того, чтобы высказывать новые идеи, новые взгляды наши, как молодежи. Потому что мы являемся будущим нашей страны, и мы должны уже начинать принимать эстафету.

Более 200 человек собрал форум «Молодёжь потребкооперации – за сильную и процветающую Беларусь»-10

В организациях потребительской кооперации работает более 3 тысяч человек в возрасте до 31 года. Более 6 тысяч являются студентами и учащимися учреждений образования системы. Встречи такого формата позволяют не только сохранить преемственность традиций, но и наполнить их новым содержанием, обменяться опытом и идеями.

*На правах рекламы.

# Белкоопсоюз # Реклама # Валерий Мариничев

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