Вечером проливной дождь, а утром уже лёд. Рассказываем, какая погода ждёт белорусов с приходом «Бенедикта»

Новости Беларуси. Белорусские синоптики предупреждают о сложных погодных условиях. «Бенедикт» накрыл Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Циклон хоть и южный, но именно он принес сильный дождь, штормовой ветер, гололед и снег. Погода сегодня, 30 ноября, бьет рекорды, календарные точно. В последний день осени наступила зима. Справляются ли коммунальные службы? Сколько будет гостить циклон в Беларуси?

Прогноз у синоптиков узнала Полина Королева. Еще вчера проливной дождь, а уже утром лужи сковало льдом, тротуары покрыло снегом, а под натиском ветра едва устояли световые мачты. Все это южный циклон «Бенедикт», который 30 ноября пришел в Беларусь.