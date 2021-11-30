Как проходило первое ВНС и признает ли Запад конституционный референдум? Рассказывает Олег Горбунов

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Олег Горбунов, заместитель председателя Минской городской организации ОО «Белорусский союз офицеров». Юлия Бешанова, СТВ:

Несмотря на серьезное внешнее давление, Беларусь все-таки сконцентрирована на своих внутренних делах, внутренних проблемах. Сейчас общество готовится к обсуждению проекта новой Конституции. Хотелось бы поговорить именно об этом, потому что все мы уже в предвкушении проекта, который вот-вот нам должны представить. Давайте начнем наш разговор с того, что одно из новшеств, которое ожидаем увидеть, целую новую главу – это ВНС. ВНС придали новый конституционный статус. Что за этим стоит и для чего это было нужно? Олег Аркадьевич, вы были делегатом первого Всебелорусского народного собрания. Расскажите, пожалуйста, для чего, как тогда прошло это собрание всенародное, и как вам кажется, для чего нужно сейчас придавать такой статус конституционный? О первом ВНС: была возможность напрямую спросить у народа его мнение в таком большом представительном органе

Олег Горбунов, заместитель председателя Минской городской организации ОО «Белорусский союз офицеров»:

Да, в 1996 году была действительно очень сложная общественно-политическая ситуация в стране. Верховный Совет, ныне парламент, находился в очень нестабильной ситуации, потому что абсолютное большинство парламентских фракций (они тогда там были) выступили против идеи внесения изменений в проект Конституции, предложенный Президентом Республики Беларусь. Более того, тот проект парламентский, который оппозиционные фракции выдвинули, вообще не предусматривал поста Президента нашей страны. Можете себе представить, после того как не прошло и двух лет, был избран всенародно Президент, здесь такое предложение. Разумеется, все те, кто был против, выступили активно с этой позицией. И парламент как высший законодательный и представительный орган на тот момент не выполнял функции, которые были ему предоставлены народом – представлять их интересы. Оказалось, что небольшая группа населения, но, к сожалению, на тот момент в парламенте она составила большинство, буквально диктовала свои условия. Юлия Бешанова:

То есть ВНС – это был выход навести такой порядок и стабилизировать ситуацию? Олег Горбунов:

На самом деле ВНС – это была возможность напрямую у народа спросить его мнение в таком большом представительном органе, который представляло собой первое Всебелорусское народное собрание. Потому что все депутаты Верховного Совета 13-го созыва, к которому относился я во фракции «Согласие» (в президентской фракции «Согласие»), разумеется, тоже были его делегатами, как и я. Здесь была представлена на широкое обсуждение не просто общественности, а всего белорусского народа, возможность осознать свое единство с этим народом и понимать, что это Всебелорусское народное собрание является фактически эталоном того, что должно быть принято на предстоящем референдуме, потому что были совершенно различные мнения, выступали тоже активно и белорусские, и зарубежные представители. Но когда на Всебелорусском собрании единогласно практически (не практически, а фактически) высказали это мнение, в том числе и зарубежные наши коллеги, депутаты Государственной думы приезжали, участвовали в этом собрании. И, как всегда, Россия была едина с нами в этом главном политическом событии, состоявшемся тогда, в 1996 году. История нас учит обращаться к народу, когда есть конфликт либо кризис интересов

Олег Горбунов:

История нас учит тому, что в самые сложные моменты, когда существует либо конфликт интересов, либо кризис интересов, обращаться к народу в широком смысле этого слова. И Всебелорусское народное собрание стало действительно хорошим инструментом в достижении этих целей. Юлия Бешанова:

Вернемся еще в 1996 год. Сейчас вы говорите о том, что все будет по закону, строго регламентировано, определены полномочия. Как тогда выглядело собрание, насколько это было организационно подготовлено, насколько было сложно? Кто был на этом собрании, как это выглядело все? О том, как проходило первое ВНС: люди совещались два дня, у каждого было желание что-то сказать Олег Горбунов:

Это собрание проходило во Дворце спорта. Тогда еще нынешний Дворец Республики не был построен. Тем не менее приехали из всех городов и весей люди, и был такой подъем, такое воодушевление у них и такая решительность, что всегда вспоминаешь это состояние. Люди, которые приезжали, действительно готовы были, каждый из них. Прежде всего каждый из них точно был личностью, потому что было желание у каждого что-то сказать. Разумеется, при таком большом количестве людей… Юлия Бешанова:

Как долго совещались тогда? Сейчас все по регламенту – 7 минут, и следующий спикер. А как тогда? Олег Горбунов:

На самом деле совещались два дня. Но получилось так, что были некоторые моменты, когда чуть больше времени выделенного было задействовано выступающим. В частности, выступал тогда Патриарх всея Беларуси, все-таки он духовный лидер, и ему была предоставлена возможность сказать столько, сколько надо. Тем не менее он настолько хорошо владел аудиторией, что все действительно слушали его с большим вниманием от начала и до конца. В целом было, как и на последующих Всебелорусских народных собраниях, тогда много предложений вносилось. Потом все они нашли отражение в дальнейшем. Тогда было принято главное решение о том, что, да, президентской новой Конституции, скажем так, хотя это были изменения и дополнения в Конституцию, быть, и это слово было за народом, потому что там были представлены действительно из всех городов, всех-всех маленьких деревень люди, которым не безразлична судьба нашей страны.

Юлия Бешанова:

Если говорить в целом о Конституции, в третий раз будет проходить в Беларуси конституционный референдум. Вот вы общаетесь с людьми, с коллективами, какие настроения в обществе? Готовы ли люди к обсуждению такого главного закона? Мы же говорим о том, что этот документ принимается не на год, не на два, а в идеале на несколько десятилетий вперед. Понятно, что возможны какие-то потом корреляции. Но в то же время – как люди сейчас настроены? Есть возможность не просто быть услышанным, но и внести конкретные изменения в проект Конституции Олег Горбунов:

На самом деле те, кто активную жизненную позицию занимает, рады, что есть такая возможность. Есть возможность не просто быть услышанным, но и внести конкретные изменения в этот проект Конституции. Юлия Бешанова:

То есть люди осознают ответственность?

Олег Горбунов:

Несомненно, люди осознают ответственность, и этот процент населения растет с приближением к самому событию. Противоположный процент, но до смешного доходит – 10 % – он всегда был, во все времена катаклизмов, конфликтов или каких-то кризисных ситуаций. И он практически неизменен, но чуть-чуть, буквально десятые доли. И он никогда реально не был решающим в этот момент. Да, но тем не менее какие-то определенные моменты были услышаны, и в этом новом проекте Конституции они были внесены. Было достаточно много изменений внесено, которые могли быть, если они действительно здравые и конструктивные, и мы будем рады, что такое существует. Хотелось бы сравнить немного с дикой природой, хотя мы цивилизованное общество. Волк в хорошем смысле слова всегда содержит лес в хорошем подтянутом состоянии. Это не значит, что ему будет дозволенность есть все что угодно. Но общество (в данном случае возвращаемся уже к нему) будет готово, что всегда могут быть высказаны идеи не совсем, а может быть вообще вразрез сказанные тому, что сегодня существует. Могут быть и провокации. И к этому должен быть готов любой гражданин, потому что гражданское воспитание – одна из составных частей воспитания в целом. И в данном случае такая хорошая возможность есть – реально каждому осознать свое место в обществе. Юлия Бешанова:

Олег Аркадьевич, вы же наверняка следите за той ситуацией, которая разворачивается сейчас на наших западных рубежах, такое внешнее давление. Как вам кажется, Запад референдум, который сейчас у нас пройдет, не признает сразу, с учетом тех событий, которые сейчас происходят? Или все-таки признает? О том, признает ли Запад конституционный референдум Олег Горбунов:

Запад нужно рассматривать в двух ипостасях: первое – это орган государственной власти, правительство, в таком ключе; и второе – народы. Будет, опять же, до смешного, что 10 % будут всегда против, как и их правительство, остальные в народе будут рассматривать Беларусь с точки зрения того, что это государство, это народ, и все-таки это дружественный народ. По большому счету вся наша планета представляет собой народы. Народы существовали и будут существовать уже очень многие столетия. Государство меняется, надстройки меняются, потому отношение среди людей всегда будет нормальное к любому народу. И вообще, нет в принципе национальностей в понимании остро радикальных людей, высказывающих такие мнения. Есть люди хорошие, воспитанные и добрые. И есть не очень. И те, которые не очень, как правило, и начинают эту мышиную возню. Причем у них очень много всегда различных течений. А у нормальных людей одно течение и одно направление – доброе, добрососедское, искреннее отношение к народам, которые живут на определенной территории многие годы и заслуживают того, чтобы жить так, как они считают нужным. Поэтому не надо бояться, что вот эти надстройки сразу не воспримут то, что произойдет у нас. Одно из фундаментальных событий – изменения в Конституцию, причем существенные и серьезные. Мы, народ Беларуси, хотя я не вправе, наверное, выступать от него, но как часть этого народа считаю, что всегда заслуживают того, чтобы жить на своей земле люди сами и сами определять, как они считают нужным это. И здесь мнение народа определяющее.