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«Очень много людей, которые горят этим делом». Более 5000 человек трудоустроят в студотряды Витебской области

25 мая 2022 12:55
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Новости Беларуси. Лето с пользой проведут более 5 000 ребят в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они будут задействованы в студотрядах самой различной направленности: от производственных до экологических.

«Очень много людей, которые горят этим делом». Более 5000 человек трудоустроят в студотряды Витебской области-1

Стартовал трудовой семестр закладкой аллеи студенческих отрядов. В Год исторической памяти ребята украсили молодыми деревьями одну из турбаз в Городокском районе. В годы Великой Отечественной войны на этих землях шли ожесточенные бои за Победу. Каждое дерево обвязали ленточкой, указав дату закладки памятной аллеи.

«Очень много людей, которые горят этим делом». Более 5000 человек трудоустроят в студотряды Витебской области-4

Евгений Мищенко, студент Витебского государственного технологического университета:
С каждым годом бойцов становится все больше. Очень много людей, которые горят этим делом. Планы на лето? Планирую принять участие в молодежном проекте «Атлант-2022». Это закаляет в них патриотический дух, и они учатся работать в команде.

«Очень много людей, которые горят этим делом». Более 5000 человек трудоустроят в студотряды Витебской области-7

Евгений Бонифатьев, комиссар Витебского областного штаба студенческих отрядов:
Создан республиканский чат-бот в Telegram-канале, где любой желающий может оставить заявку. Ее рассмотрят, с ним свяжутся и предложат вакансии по тем направлениям, в которых он заинтересован.

«Очень много людей, которые горят этим делом». Более 5000 человек трудоустроят в студотряды Витебской области-10

Поучаствуют студенческие отряды Витебской области в общенациональной патриотической акции «Память сердца». В знак благодарности за мирное небо молодежь возложит белые бумажные кораблики к подножью памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

# Студенты # общество # Евгений Мищенко # Евгений Бонифатьев # Фотофакт

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