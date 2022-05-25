«Очень много людей, которые горят этим делом». Более 5000 человек трудоустроят в студотряды Витебской области

Новости Беларуси. Лето с пользой проведут более 5 000 ребят в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они будут задействованы в студотрядах самой различной направленности: от производственных до экологических.

Стартовал трудовой семестр закладкой аллеи студенческих отрядов. В Год исторической памяти ребята украсили молодыми деревьями одну из турбаз в Городокском районе. В годы Великой Отечественной войны на этих землях шли ожесточенные бои за Победу. Каждое дерево обвязали ленточкой, указав дату закладки памятной аллеи.

Евгений Мищенко, студент Витебского государственного технологического университета:

С каждым годом бойцов становится все больше. Очень много людей, которые горят этим делом. Планы на лето? Планирую принять участие в молодежном проекте «Атлант-2022». Это закаляет в них патриотический дух, и они учатся работать в команде.

Евгений Бонифатьев, комиссар Витебского областного штаба студенческих отрядов:

Создан республиканский чат-бот в Telegram-канале, где любой желающий может оставить заявку. Ее рассмотрят, с ним свяжутся и предложат вакансии по тем направлениям, в которых он заинтересован.