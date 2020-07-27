ВЦИОМ: больше половины россиян положительно относятся к Александру Лукашенко

Новости Беларуси. Больше половины россиян положительно относятся к Президенту Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К такому выводу пришли ученые из Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Новости Беларуси. Больше половины россиян положительно относятся к Президенту Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К такому выводу пришли ученые из Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Исследования показали, что наш глава государства вызывает у жителей соседней страны уважение, симпатию и доверие. Такая информация опубликована на официальной странице исследовательского института.
Также россияне отмечают: отношения между странами преимущественно положительные. И то, что их называют спокойными, хорошими и дружественными, – существенная заслуга белорусского лидера.