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ВЦИОМ: больше половины россиян положительно относятся к Александру Лукашенко

27 июля 2020 10:47
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Новости Беларуси. Больше половины россиян положительно относятся к Президенту Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К такому выводу пришли ученые из Всероссийского центра изучения общественного мнения.

ВЦИОМ: больше половины россиян положительно относятся к Александру Лукашенко-1

Исследования показали, что наш глава государства вызывает у жителей соседней страны уважение, симпатию и доверие. Такая информация опубликована на официальной странице исследовательского института.

ВЦИОМ: больше половины россиян положительно относятся к Александру Лукашенко-4

ВЦИОМ: больше половины россиян положительно относятся к Александру Лукашенко-6

Также россияне отмечают: отношения между странами преимущественно положительные. И то, что их называют спокойными, хорошими и дружественными, – существенная заслуга белорусского лидера.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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