ВЦИОМ: больше половины россиян положительно относятся к Александру Лукашенко

Новости Беларуси. Больше половины россиян положительно относятся к Президенту Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому выводу пришли ученые из Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Исследования показали, что наш глава государства вызывает у жителей соседней страны уважение, симпатию и доверие. Такая информация опубликована на официальной странице исследовательского института.