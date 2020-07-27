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Главврач Белыничской ЦРБ: эпидемия коронавирусной инфекции показала, насколько грамотно и умело справились наши специалисты

27 июля 2020 08:53
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Новости Беларуси. Главный врач Белыничской ЦРБ Павел Манько рассказал, как белорусские специалисты справляются с коронавирусной инфекцией и как изменилась в последние годы материально-техническая база больницы.

Главврач Белыничской ЦРБ: эпидемия коронавирусной инфекции показала, насколько грамотно и умело справились наши специалисты-1

Павел Манько, главный врач УЗ «Белыничская ЦРБ»:
Последняя эпидемия коронавирусной инфекции показала, насколько грамотно и умело справились наши специалисты с этой эпидемией. И сейчас, за последние неделю-две, только по одному случаю фиксируется в районном центре, практически 95 % пациентов у нас выписались.

Главврач Белыничской ЦРБ: эпидемия коронавирусной инфекции показала, насколько грамотно и умело справились наши специалисты-4

Что касается оснащения в материально-техническом плане нашей больницы, за последние пять лет значительно мы переоснастились. Более качественное оборудование уже приходит. На примере лаборатории: в этом году мы установили американский биохимический анализатор, а также иммунохимический анализатор, которые позволяют на более качественном уровне и шире проводить диагностику заболеваний, уже не обращаясь на областной уровень. В этом году, к примеру, закупили УЗИ-аппарат высокого класса, рентген-оборудование.

Главврач Белыничской ЦРБ: эпидемия коронавирусной инфекции показала, насколько грамотно и умело справились наши специалисты-7

Сейчас проводится ремонт поликлиники. Так как поликлиника у нас с 1990 года не ремонтировалась, в этом году планируем к Республиканскому дню письменности провести текущий ремонт. Также заменили лифты и закупили машину скорой медицинской помощи в 2020 году.

# Коронавирус # общество # Павел Манько # Фотофакт

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