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«Просто спокойно работаю». В Гродненском районе наградили комбайнера, который намолотил 3 тысячи тонн зерна

27 июля 2020 10:39
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Новости Беларуси. 27 июля стали известны имена комбайнеров, которые первыми в стране намолотили 3 тысячи тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трудовую победу отмечают в Гродненском районе.

Андрей Росеник из сельхозпредприятия имени Кремко три дня назад убрал 2 тысячи тонн хлеба, еще 1 тысячу намолотил за эти выходные – на озимых культурах. Их урожайность – под 95 центнеров с гектара – это один из лучших показателей в хозяйстве за последние 7 лет.

«Просто спокойно работаю». В Гродненском районе наградили комбайнера, который намолотил 3 тысячи тонн зерна-1

А ведь для комбайнера это уже 15-я уборочная. В последние годы он всегда в лидерах жатвы, в 2020 и 2019 годах становился первым в стране тысячником. Трудолюбие хлебороба оценило руководство хозяйства – доверило новенький комбайн.

«Просто спокойно работаю». В Гродненском районе наградили комбайнера, который намолотил 3 тысячи тонн зерна-4

«Просто спокойно работаю». В Гродненском районе наградили комбайнера, который намолотил 3 тысячи тонн зерна-6

Андрей Росеник, комбайнер ПК имени В.И. Кремко:
Просто работаю, спокойно, в спокойном режиме. У нас смотрят за потерями, настраивают комбайны, так что тут надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать.

Руководитель поставил задачу – 5 тысяч. Постараемся, конечно. Урожайность позволяет, поля есть, будем работать.

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«Просто спокойно работаю». В Гродненском районе наградили комбайнера, который намолотил 3 тысячи тонн зерна-9

Сергей Кремко, председатель правления ПК имени В.И. Кремко:
Впервые Росеник, который намолотил 3 тысячи тонн, за вчера намолотил 350 тонн – это рекорд дневной по хозяйству. Думаю, что за период этой уборки будет установлен им рекорд всего намолота, самый большой за всю историю хозяйства – одного комбайнера.

«Просто спокойно работаю». В Гродненском районе наградили комбайнера, который намолотил 3 тысячи тонн зерна-12

«Просто спокойно работаю». В Гродненском районе наградили комбайнера, который намолотил 3 тысячи тонн зерна-14

К слову, в Гродненском регионе самая высокая урожайность – почти 51 центнер с гектара. Всего средний по стране показатель – 39,2 центнера на круг. Уже убрано 18,5 % площадей. Общий намолот – свыше 1,5 миллионов тонн зерна.

«Просто спокойно работаю». В Гродненском районе наградили комбайнера, который намолотил 3 тысячи тонн зерна-17

«Просто спокойно работаю». В Гродненском районе наградили комбайнера, который намолотил 3 тысячи тонн зерна-19

Около трети полей убрано в Гомельской и Брестской областях. Включаются в работу и на севере страны – хлеба готовы к уборке и в некоторых хозяйствах Витебской области. Неплохие темпы и в центральном регионе.

# Уборочная кампания # общество # Андрей Росеник # Сергей Кремко # Фотофакт

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