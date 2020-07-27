Президент Беларуси о зарплатах сельчан: «Уравниловки быть не должно»

Новости Беларуси. Урожай зерна в 2020 году с учетом кукурузы должен составить минимум 9,5 миллионов тонн. Об этом сегодня, 27 июля, заявил Президент во время рабочей поездки в Несвижский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым делом Александр Лукашенко направился в поле. Глава государства ознакомился с уборкой озимой пшеницы. Урожайность культуры на этом участке составляет более 97 центнеров с гектара. Президенту доложили о ходе жатвы в Минской области. Несвижский район входит в тройку лидеров столичного региона. Средняя урожайность по району – 64 центнера с гектара. Александр Лукашенко обратил внимание и на оплату труда сельчан. Уравниловки, уверен Президент, быть не должно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо выхватывать каждый погожий час и не ждать. Доводить зерно до кондиции на зернотоке, подсушивать. Мы все-таки живем в зоне рискованного земледелия. И вести активней надо уборку. Мы к уровню прошлого года по темпам отстаем. Поэтому надо стараться, чтобы хотя бы выйти на тот уровень, который был в прошлом году. Техники – море. Организовать надо. Не забывайте людям заплатить. Они же в сельском хозяйстве ждут уборку, потому что уборка, посевная – это основные кампании, где люди могут заработать хорошие деньги. Не жалейте людям заплатить за работу. Уравниловки быть не должно. «Просто спокойно работаю». В Гродненском районе наградили комбайнера, который намолотил 3 тысячи тонн зерна

Александр Лукашенко посетил также Несвижский завод детского питания. Ознакомился с технологическим процессом.

Завод по переработке молока запустили 4 года назад. Объем прямых иностранных инвестиций составил свыше 95 миллионов евро. О предприятии говорят с приставкой «суперсовременное».