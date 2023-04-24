Вблизи ряда кладбищ Минской области изменены схемы организации движения

Новости Беларуси. В канун Дня поминовения усопших инспекторы ГАИ работают в усиленном режиме. Повышенный трафик наблюдается на дорогах, ведущих к местам захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пристоличье изменены схемы организации движения вблизи кладбищ «Западное», «Колодищи», «Михановичи», «Северное», «Королев стан». Людям, которые планируют ехать туда на автомобиле, следует заранее изучить полезную информацию, например, с какой стороны лучше подъехать или где оставить машину, она размещена на сайте УВД Миноблисполкома. В некоторых случаях управление транспортными потоками будет вестись, что называется, в ручном режиме. В целом только в столичной области милиционеры будут нести службу вблизи 225 мест захоронений.