С 22 апреля начал курсировать поезд между Архангельском и Минском

Из Архангельска в Минск. Сегодня, 24 апреля, первые пассажиры отправятся по этому маршруту на поезде. Уже в среду днем их встретят на железнодорожном вокзале белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два дня назад именно отсюда направился состав в крупнейший город русского севера. Теперь он следует обратно. Поезд «Минск – Архангельск – Минск» будет ходить еженедельно. В составе плацкартные и купейные вагоны, в том числе вагон, оборудованный для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В целом в настоящее время между Беларусью и Россией организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Калининграда, Мурманска, Анапы, а теперь и Архангельска.