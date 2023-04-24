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С 22 апреля начал курсировать поезд между Архангельском и Минском

24 апреля 2023 08:28
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Из Архангельска в Минск. Сегодня, 24 апреля, первые пассажиры отправятся по этому маршруту на поезде. Уже в среду днем их встретят на железнодорожном вокзале белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С 22 апреля начал курсировать поезд между Архангельском и Минском-1

Два дня назад именно отсюда направился состав в крупнейший город русского севера. Теперь он следует обратно. Поезд «Минск – Архангельск – Минск» будет ходить еженедельно. В составе плацкартные и купейные вагоны, в том числе вагон, оборудованный для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В целом в настоящее время между Беларусью и Россией организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Калининграда, Мурманска, Анапы, а теперь и Архангельска.  

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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